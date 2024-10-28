Эту головоломку школьники решают за 15 секунд. А у вас получится?

Опубликовано: 28.10.2024 09:59 , Обновлено: 28.10.2024

Математика - царица наук, которая не терпит недомолвок и догадок. Все должно быть точно и неоспоримо. Однако и в этой области встречаются головоломки, способные удивить и разделить даже самых больших любителей цифр. Перед вами стоит простая задача, с которой легко справится любой школьник. Но вот у взрослых возникают проблемы. Дадите правильный ответ за 15 секунд?

Вы еще помните, как это было в начальной школе? Задачи казались простыми, но иногда могли и удивить. Сегодняшняя головоломка - это возвращение в те годы. Но не обманывайтесь - не каждый сможет решить ее в мгновение ока. Возьмите ручку и бумагу или попробуйте решить ее в голове.

(8+6):2x3-5=?

Вы уже получили результат? Прежде чем поделиться им со всем миром, сделайте небольшой перерыв и перепроверьте свои вычисления. Математика полна подводных камней, и одна неучтенная операция может полностью изменить результат.

Правильны ответ

Если вы дошли до этого момента с нетерпением, пришло время для главного открытия.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь.”]

Правильный результат - 16. Поздравляем тех, кто сумел его вычислить! А если нет - не переживайте, всем нужно иногда освежать свои знания.

Вот решение:

(8+6):2x3-5= 14:2x3-5=7x3-5=21-5=16

Помните, что порядок операций имеет решающее значение: сначала скобки, затем умножение и деление (слева направо), и, наконец, сложение и вычитание.

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Ранее Telegraf.news публиковал головоломку, на которую пользователи интернета дали 4 разных ответа при решении. Но лишь один правильный. Примите вызов и проверьте свои способности.

Эта простая задача разделила интернет сразу на 4 лагеря. Но какой ответ правильный?