Эти уравнения могут решить только самые сообразительные. Какие числа спрятаны под игрушками?

📷 Фото

Опубликовано: 28.08.2024 11:39 , Обновлено: 28.08.2024

Одни стремятся оставить решение математических задач далеко в школьных воспоминаниях, другие же не упускают момента блеснуть своими способностями и во взрослой жизни. Как бы то ни было, любовь или нелюбовь к математике никак не отменяет того факта, что с ней приходится сталкиваться в повседневной жизни. Именно поэтому полезно время от времени тренировать свой мозг, решая хотя бы головоломки из Сети. Сможете ли вы понять, какие числа спрятались за игрушками и решить уравнение?

Математика многим может показаться скучным и неинтересным предметом, однако всё становится веселее, если добавить в это некоторый элемент игры. Эта математическая головоломка с игрушками выглядит понятной и доступной, но сможете ли вы решить её за минуту? Если да, то ваш навык в решении задач определённо может быть предметом зависти.

Итак, внимательно посмотрите на картинку. Перед вами три замаскированных игрушками вычисления:

Резиновая уточка + ксилофон × пирамидка = 46 Резиновая уточка – пирамидка = 4 Ксилофон + пирамидка = 16 шт.

Ваша задача, понять, какое решение будет у задачки:

Резиновая уточка × пирамидка + ксилофон = ?

Как вы уже поняли, сначала нужно выяснить, какие число кроются под игрушками. Готовы? Приступайте!

Решение головоломки

Чтобы решить это загадочное уравнение, используйте методический подход. Начнем с рассмотрения первых 3 уравнений:

Первое уравнение гласит, что сумма резиновой уточки плюс произведение ксилофона и пирамидки даёт 46. Второе уравнение говорит, что разница между резиновой уточкой и пирамидка равна 4. Третье уравнение показывает, что сумма ксилофона и пирамидки равна 16.

Используя эту информацию, вы сможете определить числа, прячущиеся под игрушками.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Резиновая уточка - 7. Ксилофон - 13. Пирамидка - 3.

Эти значения позволят решить уравнение окончательно.

Определив числа вам не составит никакого труда вычислить последнее уравнение

7 + 3 + 13 = 34

[/scryt_b]

Чтобы эффективно решать подобные уравнения, важно быстро понять взаимосвязи между различными частями, продемонстрировав некоторую умственную гибкость.

Если у вас не получилось уложиться в минуту, то не расстраивайтесь. Тренируйтесь чаще и у вас непременно всё будет получаться быстрее.

Ранее Telegraf.news предлагал решить уравнение, которое разделило пользователей Сети на два лагеря. Несколько цифр заставили людей придумывать новые методы решения. Хотя, на самом деле, с первого взгляда стало понятно, кто учился на уроках. Итак, что не так с этим уравнением? Проверьте себя.

Это уравнение разделило пользователей Интернета на два лагеря. Проверьте, можете ли вы решить его правильно