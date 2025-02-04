Эту буквенную головоломку филологи "щёлкают как орешек". Сможете собрать слово за 12 секунд?

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Опубликовано: 04.02.2025 13:48 , Обновлено: 05.02.2025

Проверить скорость мышления и логику можно не только с помощью математических задач, но и решая текстовые головоломки. Один из самых популярных жанров — составить слово из заданных букв. Сможете справиться за 15 секунд?

Составление слова из разрозненных букв — простой способ улучшить концентрацию и развить мозг. Решение подобных заданий на регулярной основе не только очень увлекательно, но и способно поддерживать мозг в тонусе.

Стимуляция творческих способностей, увеличение скорости мышления, пополнение словарного запаса и улучшение памяти — это лишь часть пользы, которую можно извлечь из этого приятного занятия.

В данной головоломке необходимо задействовать все представленные буквы. Чтобы выжать максимальную пользу из этой задачи и проверить свою восприимчивость, навыки логического мышления и просто сосредоточиться, мы ввели лимит по времени.Если вы уложитесь в 12 секунд, то считайте, что справились на отлично. Задача немного осложняется тем, что буквы разбиты в совершенно неправильном порядке. Готовы? Начинайте!

САРИТЕЛ

Надеемся, вы справитесь без посторонней помощи и найдете нужное слово. Если вы готовы озвучить ответ, то самое время сверить его с правильным.

Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ Зоркий глаз и гибкий мозг наверняка сразу же увидят в представленном наборе букв нужное слово — «РЕАЛИСТ».

Ранее Teleghraf.news писал о том, что иногда даже детские задачки могут поставить в тупик. Особенно когда есть цейтнот. Попробуйте решить эту головоломку с последовательностью чисел максимально быстро. Настоящие интеллектуалы справляются быстрее, чем за 5 секунд.

Только настоящий Эйнштейн решит это за 5 секунд. Какое число будет следующим?