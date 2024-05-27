Этот тест пройдут только самые внимательные. Сможете найти шестого кота за 10 секунд?

📷 Фото

Опубликовано: 27.05.2024 12:39 , Обновлено: 27.05.2024

Сколько котов вы видите на картинке. На первый взгляд кажется, что их пять. Однако на самом деле на картинке шесть питомцев. Только тот, кто обладает поистине орлиными глазами, смогут найти недостающего животного. Справитесь ли вы с этим тестом на внимательность?

[info_b]Тесты на восприятие и оптические головоломки могут быть сложными. Они увлекательны и стимулируют работу мозга, но некоторые из них требуют большой концентрации. Их стоит проходить регулярно, чтобы улучшить скорость реакции, навыки наблюдения и анализа и, прежде всего, саму проницательность.[/info_b]

Тест на внимательность не обязательно должен быть сложным. Иногда достаточно простого снимка, чтобы стимулировать мозг. В сети нет недостатка в фотографиях, на которых не все так, как кажется на первый взгляд.

Такие картинки пользуются огромной популярностью и с большим энтузиазмом распространяются пользователями Интернета. Главными героями многих из них являются коты, которых не зря называют королями интернета. Они могут принимать позы, зачастую абсурдные, могут пролезть даже в самые странные места и, самое главное, являются мастерами маскировки. Так произошло и в этом случае.

Оказалось, что на фотографии изображены шесть котов. Пять из них видны сразу. Сможете ли вы заметить шестого? Включите секундомер и начинайте искать мурлыку.

Если вам удалось найти шестую кошку менее чем за 10 секунд, вы можете считать себя человеком с орлиными глазами.

Правильный ответ

Задача была не из легких, так как животное хорошо спряталось, да и окрас не помогал. Не получилось? Не беда.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”]

Шестой кот, черный мурлыка, спрятался в правом углу, прямо рядом с двумя серыми котятами. Хорошо видны только его глаза и нос. Задание вызвало массу затруднений у интернет-пользователей, причем настолько, что некоторые стали искать кота там, где его нет.

“Если бы он закрыл глаза, то исчез бы совсем”, — написал один из пользователей.

“Я нашел его за 2 секунды!” — порадовался другой.

“Хороший камуфляж, я его почти не заметил”, — отметил третий.

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