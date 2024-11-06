Этот тест на утомляемость нужно пройти всем белорусам. Двигается ли картинка?

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Опубликовано: 06.11.2024 11:28 , Обновлено: 06.11.2024

Японский психотерапевт Ямомото Хашира разработал тест на степень утомляемости. Посмотрите на статичную картинку и ответьте, видите ли вы какое-то движение.

В современном мире, насыщенном информацией и постоянными стрессами, вопрос о степени утомляемости становится все более актуальным. Каждый из нас сталкивается с усталостью, но как понять, насколько она влияет на нашу повседневную жизнь?

Этот уникальный тест, который поможет определить уровень вашей утомляемости и выявить скрытые проблемы. Этот простой, но эффективный инструмент может стать настоящим открытием для белорусов, стремящихся к гармонии и балансу в жизни.

[info_b]Психологический тест японского психолога на определение усталости разработан на основе связи между зрительным восприятием и работой головного мозга человека. Контрастная и яркая картинка замедляет передачу информация, что позволяет диагностировать стресс, моральную и физическую усталость.[/info_b]

Готовы проверить себя? Перед вами рисунок, с помощью которого определяется степень и наличие стресса. Ответьте, картинка неподвижна, немного двигается или вы видите активное движение? Ниже вы найдете объяснение.

Не двигается

Если картинка не двигается, значит, вы стабильный, спокойный и отдохнувший человек. Вам не о чем беспокоится.

Двигается медленно

В случае, если вы видите среднее движение, то, возможно, у вас психоэмоциональное истощение. Вам необходим отдых, как физический, так и моральный. Особенно важен полноценный сон, который является лучшим антидепрессантом.

Двигается быстро

Если же изображение двигается активно, вам стоит обратиться в специалисту. Синдром хронической усталости «на лицо».

Активное движение изображения служит симптомом накопленной усталости, высокого уровня стресса и ухудшения здоровья. Вы нуждаетесь в отдыхе – может, даже в лечебно-профилактическом учреждении.

Кстати, если вы хотите отдохнуть и расслабиться, попробуйте поразгадывать легкие головоломки, которые ранее публиковал Telegraf.news. Например, найдите на картинке 3 гриба, которые отличаются от остальных.

Лучшие решают эту грибную головоломку за 10 секунд. Напрягите зрение и найдите 3 отличия