Этот тест на IQ признали самым коротким в мире. Сможете ответить на 3 вопроса верно?

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Опубликовано: 22.11.2024 19:28 , Обновлено: 22.11.2024

Кажется, что для того, чтобы измерить свой уровень интеллекта, нужно провести немало времени за решением задач. Однако существует тест на IQ, состоящий всего из 3 вопросов. Кажется, что это слишком мало, чтобы оценить ум человека, но на самом деле эти математические задачи призваны проверить не только ваше умение считать, но и различные типы мышления. Сможете ли вы ответить на них верно?

Измерение интеллекта является сложной задачей, поскольку многие тесты игнорируют такие аспекты, как перспектива и наблюдательность, которые помимо его математических способностей также указывают на развитый ум.

Кто придумал самый короткий тест на IQ?

Вот почему Шейн Фредерик, профессор Йельского университета, разработал тест на когнитивную рефлексию (CRT), который признан одним из самых коротких тестов IQ в мире. Этот тест, состоящий всего из трех вопросов, оценивает когнитивное мышление, то есть способность человека переходить от быстрого мышления к более рефлексивному.

Шейн Фредерик опубликовал свой тест в «Журнале экономических перспектив» в 2005 году, подчеркнув важность влияния двух типов мышления, описанных психологом Дэниелом Канеманом. Они называются Система 1 и Система 2.

Система 1 интуитивна и быстра; это импульсивные реакции, которые в тестах на CRT часто приводят к неверным ответам.

Система 2, с другой стороны, требует больше размышлений, концентрации и усилий и обычно успешно находит правильные ответы.

Фредерик создал этот тест, чтобы выявить часто упускаемые из виду навыки и показать, что более высокие когнитивные способности связаны с лучшим качеством жизни, более высоким доходом и лучшей рабочей памятью.

Кажется, что три задачи — это совсем мало, и все должно быть легко, но на деле, согласно данным Mirror, тест проходит только 17% испытуемых.

Сможете ли вы попасть в их число?

[info_b]Постарайтесь ответить на следующие вопросы, не торопясь оценивать свои мыслительные способности.[/info_b]

Вопрос 1

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

На первый вопрос многие спонтанно отвечают «10 центов», но это неверно. Фактически, если бы мяч стоил 10 центов, бита стоила бы 1,10 доллара, что в сумме дало бы 1,20 доллара.

Пусть мяч стоит х. Тогда бита стоит х + 1. Итак, бита + мяч = х + (х + 1) = 1.1 2х + 1 = 1,1 2х = 0,1, х = 0,05. Мяч стоит 5 центов, а бита — 1,05 доллара. По словам профессора, почти каждый, кто отвечает не «10 центов», фактически даёт правильный ответ.

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Вопрос 2

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Здесь многие интуитивно отвечают «100 минут», но это неверно. Если пяти машинам требуется пять минут для изготовления пяти деталей, то каждая машина производит одну деталь за пять минут.

Таким образом, на 100 машинах 100 деталей можно будет изготовить за пять минут. Итак, правильный ответ — 5 минут.

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Вопрос 3

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Этот вопрос — ловушка для мышления системы 1, поскольку многие отвечают «24 дня».

Если количество кувшинок удваивается каждый день и покрывает все озеро за 48 дней, то накануне, или на 47-й день, они должны были покрыть половину озера. Итак, ответ: 47 дней.

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Ну что, справились?

Эти три вопроса иллюстрируют, как наш разум действует на основе двух систем мышления.

CRT — отличный инструмент, позволяющий увидеть, как мы переключаемся между быстрым и глубоким мышлением, показывающий, что то, как мы думаем, может влиять на наши повседневные суждения и решения.

Не расстраивайтесь, если у вас не получилось решить все задачи верно.

Решайте задачи на интеллект чаще и вы укрепите свои когнитивные навыки и внимание к деталям.

Ранее Telegraf.news предлагал проверить свой интеллект, реши ещё одну головоломку. Как показывает практика, с ним не справляются 97 % пользователей. Удачи!

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