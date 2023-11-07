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Этот тест личности расскажет правду, "провидец" вы или эмпат. Что увидели на картинке сначала?

Этот тест личности расскажет правду, "провидец" вы или эмпат. Что увидели на картинке сначала?
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📷 Фото

В Сети опубликовали заявление о том, что произведение искусства, поражающее воображение, способно раскрыть сильные и слабые стороны человека. Оптическая иллюзия, которая, как утверждается, укажет на достоинства и недостатки своего зрителя, покорила умы по всему Интернету.

Игра разума появилась в аккаунте гуру мозговых головоломок @psychologylove100 в TikTok, который часто бросает вызов своим зрителям с помощью поражающих воображение изображений, сопровождаемых анализом личности.

Зрителям предложили обратить внимание на то, какой элемент они увидели первым. Одни сначала заметили лицо пожилого мужчины, другие — двух женщин в белых платьях.

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Эта оптическая иллюзия покажет, уверены ли вы в себе или наивны. Что увидели первым?

Лицо мужчины

“Если вы видите лицо мужчины первым в тесте личности, это может означать, что вы - великий провидец”, - объяснил гуру мозговых головоломок. “Вы человек, который может видеть общую картину в долгосрочной перспективе и принимать соответствующие решения”.

Такие люди склонны подходить к делу рационально и принимать решения, которые будут полезны им как в ближайшем, так и в отдаленном будущем.

“Вы - человек, который любит планировать и предвидеть сценарии заранее, поэтому вы готовы встретить любое препятствие, которое встанет на вашем пути”, - добавил автор видео в TikTok.

Еще одна общая черта этих людей — способность обдуманно подходить к своим действиям.

Эта иллюзия расскажет правду, как вы работаете. Что увидели первым?

Две женщины

“Если же вы, напротив, первым увидели двух женщин, это может означать, что вы очень социальный и эмпатичный человек”, - отметил @psychologylove100.

Он продолжил: “Вы знаете, как адаптироваться к группе, как слушать и понимать других. Вы [способны] поставить себя на место других людей и понять, что они чувствуют […].

“Вы очень чувствительны и склонны защищать других. Вы можете общаться с другими людьми и легко их понимать”.

И последнее, но не менее важное: эти люди нередко доказывают, что обладают большой готовностью адаптироваться к любой ситуации и находить решение любой проблемы.

[link href=“https://www.tiktok.com/@psychologylove100?refer=embed” title=“@psychologylove100” target=“_blank” rel=“noopener”] @psychologylove100 [/link] What do you see first? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/whatdoyousee?refer=embed” title=“whatdoyousee” target=“_blank” rel=“noopener”] #whatdoyousee [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/psycologytest?refer=embed” title=“psycologytest” target=“_blank” rel=“noopener”] #psycologytest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/personlatytest?refer=embed” title=“personlatytest” target=“_blank” rel=“noopener”] #personlatytest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/illusionoptic?refer=embed” title=“illusionoptic” target=“_blank” rel=“noopener”] #illusionoptic [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7282485268853099310?refer=embed” title=”♬ original sound - Psychologylove” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Psychologylove [/link]

Это послание нашло отклик у зрителей, о чем свидетельствуют более 1400 “лайков” и многочисленные комментарии к ролику.

“Я видел этих двух женщин… и то, что вы сказали, верно”, - отметил один из зрителей.

Другой прокомментировал: “Он слишком много знает”.

Этот тест раскроет всю правду о вас. Что первым увидели на картинке?