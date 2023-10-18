Эта иллюзия расскажет правду, как вы работаете. Что увидели первым?
Оптическая иллюзия — это явление, когда мозг неверно интерпретирует изображение, которое он видит. Все дело в формах, цветах, тенях или перспективе. Интересно, что каждый человек может видеть совершенно разные вещи. Недавно в соцсетях появилась картинка, которая может рассказать всю правду о том, как вы работаете.
Рассматривая подобные изображения, не стоит долго задумываться, это должны быть ваши первые ассоциации после просмотра того или иного изображения.
Что первое вы увидели? На картинке со светло-фиолетовым можно рассмотреть лишь две вещи — вилку и руку.
Если первой вы заметили вилку, то, по мнению автора видео (смотрите ниже), у вас проблема с прокрастинацией. Вы откладываете дела на потом, ищете оправдания и легко отвлекаетесь. Ваш работодатель видит в вас потенциал, но не уверен в том, что вы справитесь со всеми задачами. Успех вполне возможен, но вам необходимо поработать над дисциплиной.
В вою очередь рука символизирует педантичность и отличную организацию времени. Ваша команда на работе знает, что может на вас положиться. Но помните, что работа — это не единственное, ради чего люди живут, и отдых не менее важен! Без должного расслабления вы будете использовать только часть своих ресурсов. Дайте себе иногда передышку!
[info_b]Видео на английском языке.[/info_b]
[link href=“https://www.tiktok.com/@mia_yilin?refer=embed” title=“@mia_yilin” target=“_blank” rel=“noopener”] @mia_yilin [/link] What’s the first thing you see in this picture? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/personalitytest?refer=embed” title=“personalitytest” target=“_blank” rel=“noopener”] #personalitytest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/psychologyfacts?refer=embed” title=“psychologyfacts” target=“_blank” rel=“noopener”] #psychologyfacts [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/entertainment?refer=embed” title=“entertainment” target=“_blank” rel=“noopener”] #entertainment [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/funfacts?refer=embed” title=“funfacts” target=“_blank” rel=“noopener”] #funfacts [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/trending?refer=embed” title=“trending” target=“_blank” rel=“noopener”] #trending [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp%E3%82%B7?refer=embed” title=“fypシ” target=“_blank” rel=“noopener”] #fypシ [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/relationship?refer=embed” title=“relationship” target=“_blank” rel=“noopener”] #relationship [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fortune?refer=embed” title=“fortune” target=“_blank” rel=“noopener”] #fortune [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fengshui?refer=embed” title=“fengshui” target=“_blank” rel=“noopener”] #fengshui [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/wealth?refer=embed” title=“wealth” target=“_blank” rel=“noopener”] #wealth [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/china?refer=embed” title=“china” target=“_blank” rel=“noopener”] #china [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/chinese?refer=embed” title=“chinese” target=“_blank” rel=“noopener”] #chinese [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/chinesewithmia?refer=embed” title=“chinesewithmia” target=“_blank” rel=“noopener”] #chinesewithmia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/mia_yilin?refer=embed” title=“mia_yilin” target=“_blank” rel=“noopener”] #mia_yilin [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/asian?refer=embed” title=“asian” target=“_blank” rel=“noopener”] #Asian [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/learnontiktok?refer=embed” title=“learnontiktok” target=“_blank” rel=“noopener”] #learnontiktok [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7254688160481839874?refer=embed” title=”♬ original sound - Mia Yilin ?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Mia Yilin ? [/link]
В комментариях под роликом многие пользователи отметили, что описание попало в точку.
“Смотрю это, пока прокрастинирую”, “Еее, вилка. Вы буквально описали меня”, “В этом смысле эта девушка знает меня больше, чем я сам”, — отметили зрители.
Кто-то, очевидно, не поверил в то, что сказала женщина на видео.
В то же время некоторые спросили: “А что ,если я увидел обе вещи буквально одновременно?”. Но ответа на этот вопрос нет.
Ранее Телеграф уже публиковал подобную иллюзию. Первое, что вы заметите на этом рисунке, покажет, какими чертами характера вы обладаете —- храбростью или креативностью.
Эта оптическая иллюзия покажет, творческие вы или смелые. Кого увидели первым?