Pantone световым шоу в Лондоне объявила цвет 2025 года

🎥 Видео

Опубликовано: 05.12.2024 19:53 , Обновлено: 05.12.2024

Американская компания Pantone, известная своей запатентованной системой подбора цветов, 5 декабря объявила, какой оттенок станет главным цветом 2025 года. Объявили его весьма нетривиально: в цвет года вечером окрасился Лондонский глаз, одна из главных современных достопримечательностей британской столицы.

Одновременно в этим на официальном сайте компании Pantone появилось объявление о том, цветом 2025 года стал тёлый шоколадно-коричневый оттенок 17-1230 под названием Mocha Mousse (в переводе - “мусс цвета мокко”).

В самой компании Pantone пояснили, что выбирая цвет года, они подбирают тот оттенок, который, по их мнению, “отражает глобальный дух времени”, “глобальное настроение” и “коллективное желание в форме единого, отличного оттенка”.

“На 2025 год Институт цвета Pantone выбирает PANTONE 17-1230 Mocha Mousse , согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством. Он питает нас своим намеком на восхитительные качества шоколада и кофе, отвечая нашему желанию комфорта”, - пояснили свой выбор в компании.

Нынешний год, напомним, был объявлен годом “персикового пуха (Peach Fuzz), предыдущий прошёл под цветом карминового красного (Viva Magenta), а годом ранее главным оттенком был признан “барвинковый” (Very Peri).

Одна из дизайнерских компаний показала, как менялся бы интерьер одной и той же квартиры, если бы её каждый год перекрашивали в “цвет года” по версии Pantone.

В свою очередь популярный журнал моды Vogue сделал подборку стильных образов в цвете “мусса мокко”.