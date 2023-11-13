Этот быстрый тест расскажет правду о вашей личной жизни. Что увидели на картинке?

Опубликовано: 13.11.2023 13:11 , Обновлено: 13.11.2023

Некоторым людям везет в любви, а у других личная жизнь складывается неудачно. В чем же причина? На самом деле в большинстве случаев дело вовсе не везении или невезении. Основная вина за проблемы в отношениях лежит на нас самих. Часто мы даже неосознанно саботируем перспективные отношения или просто неудачно выбираем партнеров. А почему у вас не ладится? Возможно, вы найдете ответ в этом психотесте.

Помните, что это всего лишь игра, и она не заменит консультации со специалистом. Воспринимайте этот психотест просто с любопытством или скорее расценивайте как сигнал о том, где может скрываться проблема. Иногда ответ оказывается проще, чем мы думаем, просто боимся себе в этом признаться. Психотест с картинками - это хороший способ посмотреть правде в глаза, но при этом подойти к ней спокойно, отметил Onet.

Посмотрите на картинку выше и укажите первое, что бросилось вам в глаза. Речь идет о том элементе, который вы заметили первым. Не забывайте о том, что не нужно слишком много думать и анализировать. Чем быстрее вы ответите, тем больше шансов, что результат будет точным.

Этот тест раскроет всю правду о вас. Что первым увидели на картинке?

Луна

Те, кто сначала увидел луну, возможно, очень замкнутый, недоверчивый и осторожный человек. Вы держите других людей на расстоянии, и вам требуется очень много времени, чтобы довериться кому-то и открыться.

В глазах потенциальных партнеров вы можете выглядеть незаинтересованным в отношениях. Вы производите впечатление человека холодного, эгоцентричного и не очень позитивно смотрящего на мир. Именно из-за этого вам трудно создать устойчивые и глубокие отношения.

Кит

Те, кто увидел первым кита, вероятно, точно знают, чего хотят, и имеют завышенные ожидания, что часто обескураживает других. И в отношениях вы ориентируетесь в основном на свои ожидания и потребности. Может, вы относитесь к потенциальному партнеру как к товару в магазине? Такое поведение может быть следствием как очень высокой, так и низкой самооценки. Однако эффект всегда один и тот же. Люди могут бежать от вас, потому что не хотят соответствовать и только отдают. Отношения - это взаимовыручка и искусство компромисса, а вы слишком часто забываете об этом.

Серфер

Если вы вначале увидели серфера, то относитесь к тем людям, которые ценят свою свободу и нуждаются в большом количестве собственного пространства. Вы воспринимаете отношения как угрозу своей индивидуальности и свободе. И боитесь быть “привязанным”, идти на компромиссы и уступки.

Вы без проблем заводите друзей, но когда отношения становятся более серьезными, вы, вероятно, убегаете или подсознательно прекращаете отношения. Вы не хотите меняться и ограничивать себя, а быть в отношениях и одновременно оставаться абсолютно свободной душой невозможно. Вы должны решить, чего вы хотите, потому что невозможно иметь все.

Этот тест личности расскажет правду, «провидец» вы или эмпат. Что увидели на картинке сначала?