"Это заводские настройки" - Иностранец удивился поведению белорусов. Те не поняли, что не так

🎥 Видео

Опубликовано: 20.06.2024 17:04 , Обновлено: 20.06.2024

В TikTok появилось видео иностранца, который воспользовался минским метро. Молодой человек удивился поведению белорусов, которые постоянно придерживали при выходе дверь. Комментаторы заверили, что в этом нет ничего необычного, и рассказали о других подобных привычках белорусов.

Многие пользователи соцсети удивились реакции иностранца и посчитали, что в таком поведении соотечественников нет ничего необычного. Мол, такая “привычка есть у всех”. К тому же двери в столичном метро достаточно тяжёлые, и если их не придержать, можно серьёзно травмировать позади идущего человека, - заверили пользователи.

“Я боюсь, если не придержу следующего пришибёт дверью”, - написал один из белорусов под видео и собрал почти 30 тысяч комментариев.

“Так это база, все же так делают, нет?”, - удивился реакции автора видеоролика ещё один комментатор.

“Я всегда так делаю, а где-то по другому?”, - задалась вопросом ещё одна девушка.

“Это заводские настройки. Как не переходить пешеход на красный когда нет машин”, - написал ещё один пользователь.

“Мы ещё талончики передаём когда выходим из автобуса или другого транспорта, что бы другие не пробивали. А иногда оставляем на сиденьях транспорта или рядом”, - рассказала ещё одна белоруска в комментариях.

Некоторые комментаторы поспешили напомнить, что такое действие никак не связано с национальностью и обусловлено “элементарной заботой” и “воспитанием”. Другие же предположили, что в других странах так не делают, т.к. там попросту нет таких опасных и тяжёлых дверей в метро.

Ранее Telegraf.news писал о том, что волею судеб блогер из Великобритании оказался в Беларуси и, конечно, решил попробовать нашу национальную кухню. Драники он назвал “картофельными колёсами”, но в целом оценил. Также Уильям взял на пробу бабку, колдуны, мочанку и, само собой, белорусскую сгущёнку. Если коротко — понравились обе. Однако с небольшим отрывом кое-какая всё-таки вырвалась в лидеры.

«Пот Бога» — Британец сравнил рогачёвскую и глубокскую сгущёнку. Какую выбрал?