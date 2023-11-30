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Это уравнение разделило пользователей Интернета на два лагеря. Проверьте, можете ли вы решить его правильно

Это уравнение разделило пользователей Интернета на два лагеря. Проверьте, можете ли вы решить его правильно
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Пользователи в Интернете разделились на два лагеря из-за уравнения, которое с виду вполне себе простое. Несколько цифр заставили людей придумывать новые методы решения. Хотя, на самом деле, с первого взгляда стало понятно, кто учился на уроках. Итак, что не так с этим уравнением? Проверьте себя.

Чтобы проверить свои познания в математике, обязательно выполните, казалось бы, простую операцию 6:2(2+1)=. Достаточно одной ошибки, и результат будет неверным. Кто бы мог подумать, что у такого количества людей возникли с этим проблемы!

[info_b]Внимание! Дальше будет ответ. Попробуйте вначале решить задачку сами.[/info_b]

Тривиальное уравнение, которое сбивает с толку всех взрослых

[scryt_b title=“Ответ уравнения”]Вы уже знаете, какой результат этого уравнением? Правильный ответ = 9. Почему? Это связано с принципами математики.

Начнем с того, что проделаем операцию слева направо, учитывая все математические знаки. Поскольку для соединения знаменателя с дальнейшими операциями не использовались скобки, например 6:(2(2+1)), следует предположить, что деление цифр применяется только к числам, непосредственно примыкающим к знаку операции. Таким образом, мы сначала делим 6 на 2 (получатся 3), вычисляем в скобках 2+1 (получается 3) и умножаем две цифры, чтобы получилось 9.

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У большинства людей возникла проблема именно с порядком вычислений, а не с решением. Если у вас получилось в результате 1, вы, конечно, можете попытаться оправдать свой неправильный результат, но он все равно буде неправильным. Порядок выполнения действий — ключевой навык, который мы приобретаем во время изучения математики.

Почему нам кажется, что математика сложна?

Если спросить прохожих на улице, какой урок в школе вызывал больше всего негатива, большинство ответят, что это была математика. Этот предмет чаще всего является причиной пересдач и провалов выпускных экзаменов. Действительно ли это так сложно, как все говорят?

Многие люди считают, что самое сложное — это визуализировать концепции и принципы математики. Недаром в начальной школе все объясняют с помощью яблок и груш. Позже эта практика исчезает, и ученики часто теряются. Другая проблема – отсутствие основ, необходимых для дальнейших этапов обучения. Это немного похоже на эффект падения домино: если не хватает одной костяшки, следующие части не упадут.

Последний аспект, о котором стоит упомянуть, — это время и энергия, потраченные на обучение. Здесь применима поговорка «практика приводит к совершенству». Не все рождаются с математическим складом ума, но постоянное совершенствование и практика могут сделать вас такими же искусными в вычислениях, как и людей, которые родились с калькулятором в голове.

Ранее Телеграф писал, что в Сети появилась головоломка, которая привела многих в замешательство. Пользователям предложили проверить, смогут ли они насчитать 18 треугольников на простом черно-белом рисунке. По мнению экспертов, справится с этим удается только людям с IQ 120 и выше.

Только люди с IQ 120 и выше смогут решить эту задачу. Найдите на картинке 18 треугольников

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