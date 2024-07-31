Только самые умные заметят одну деталь. Что не так с этой картинкой?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 31.07.2024 12:24 , Обновлено: 31.07.2024

На картинке — числа, расположенные в шесть рядов. Однако есть одна деталь, которая портит порядок. Присмотритесь и постарайтесь понять, что не так. На решение этой головоломки отводится полминуты, но лучшие справятся гораздо быстрее. На решение этой головоломки отводится 30 секунд, но лучшие справятся гораздо быстрее. Проверьте, не относитесь ли вы к числу людей, обладающих исключительной внимательностью и острым зрением.

На первый взгляд все хорошо, но это лишь иллюзия. На картинке есть что-то, чего там быть не должно. И вся игра заключается в том, чтобы обнаружить деталь как можно быстрее.

Немногие заметят это сразу, но большинству придется просканировать глазами все 84 числа. Иногда по нескольку раз. Не отчаивайтесь, ведь практика делает вас совершенными, а внимательность можно и нужно тренировать.

Подсказка

Если вам нужна подсказка, то вот она: среди цифр в последовательности затесалась буква. И поскольку она имеет поразительное сходство с цифрой, ее трудно заметить сразу.

Большинство людей на этом этапе уже должны были решить нашу головоломку. Поэтому мы не будем больше заставлять вас гадать.

Правильный ответ

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На картинке спрятана буква B. Она расположена не в пятом ряду вместо восьмерки.

Как вы справились? Если ваш взгляд сразу упал на букву B, вы можете гордиться собой. Это значит, что ваш мозг работает на максимальной скорости и у вас очень высоко развита внимательность и способность замечать детали.

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Не переживайте, если поиск скрытого знака занял у вас больше времени и стоил больших усилий. Важно, что вы вообще приняли этот вызов. И чем больше подобных головоломок вы решите, тем лучше вам будет.

Ранее Telegraf.news предлагал решить 5 головоломок со спичками. Казалось бы, нет ничего проще, чем переложить несколько спичек, но будьте уверены, что это лишь первое, ошибочное впечатление.

Эти 5 головоломок со спичками проверят вашу сообразительность. Куда переместить, чтобы получился правильный ответ?