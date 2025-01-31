"Это самая вкусная" - Белорусы похвастались "урожаем" клюквы в январе. Где собрали полные ведра?

🎥 Видео

Опубликовано: 31.01.2025 21:33 , Обновлено: 31.01.2025

На календаре еще и февраля нет, а белорусы стали находить на болотах клюкву. Видео с результатом своей "охоты" стали делиться в TikTok. По мнению комментаторов, сейчас клюква "самая вкусная".

“30 января, Витебская область, Шумилинский район, на болоте. Клюквочки полно, народу никого, красота!” - похвасталась автор одного ролика.

“Ох и вкусная она сейчас будет. И змей нету”, - отметил один комментатор.

“Это самая вкусная клюква. А мишки не проснулись еще? То боязно”, - поинтересовалась другая.

Впрочем, кто-то не поверил сбору клюквы в январе: “Что-то я сомневаюсь, что клюква в январе, даже учитывая, что у нас весна”.

На это автор ответила, что зря есть сомнения: ягода, с ее слов, “шикарная и очень вкусная”.

“Эта клюква прошлогодняя, она не портится. Если снега нет, можно ходить собирать. Я это знаю, так в Крупском районе делали, зимой ходили, собирали”, - рассказала пользовательница TikTok.

А вот видео из Лельчицкого района Гомельской области. Здесь тоже похвастались полным ведром собранной ягоды. Судя по тегам, клюкву собирали 29 и 30 января.

И еще один ролик с “клюквенной охоты”. Правда, в каком регионе Беларуси автор собирала клюкву, она не уточнила. “30 января 2025 года. Что мы делаем? Собираем клюкву. Погода хорошая, светит солнце. Клюква есть, местами много, местами ничего”, - поделилась девушка.

Ранее Telegraf.news писал, что в разных регионах Беларуси в январе пошел березовый и кленовый сок. Видео с этим непривычным для второго месяца зимы явлением белорусы стали делиться в TikTok.

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