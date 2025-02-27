Эта простая загадка разделила людей на 3 лагеря. Сколько получится — 10, 17 или 32?

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Опубликовано: 27.02.2025 19:10 , Обновлено: 27.02.2025

На первый взгляд эта математическая загадка кажется достаточно банальной, однако не всё так просто. Несмотря на то, что подобные головоломки появляются из года в год, многие по-прежнему делают в них ошибки. Интересно, что причина этого кроется в одной-единственной детали. Знаете ли о ней вы? Давайте проверим.

Сложение, вычитание, умножение и деление — это основные действия, с которыми ребёнок должен справляться уже в начальной школе. Да и цифры здесь не такие большие, чтобы смело браться за калькулятор. Тем не менее большинство допускает одну и ту же ошибку, которая в итоге становится камнем преткновения и предпосылкой для спорок.

Перед тем, как взглянуть на пример ещё раз, помните: математика — наука точная, и в ней нет места произвольным действиям и собственной интерпретации. Здесь всё чётко расставлено по своим местам. Итак, сколько получится в итоге — 10, 17 или 32? Даём вам несколько секунд.

[scryt_b title=“Правильный ответ”]Правильный ответ, конечно, 10. Если вы так решили, можете поздравить себя. Вы не только умеете складывать, вычитать, умножать и делить, но и, прежде всего, помните порядок выполнения действий. Именно здесь многие совершают ошибку.

Конкретно в этом случае мы должны начать с умножения, а затем выполнить деление. Потом по очереди — сложение и вычитание. Тогда итоговый результат и составит те самые 10.[/scryt_b]

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