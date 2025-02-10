"Это нелюди" - Жительница Калинковичей пожаловалась на иглу в конфете после Колядок

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Опубликовано: 10.02.2025 10:52 , Обновлено: 10.02.2025

Жительница Калинковичей Гомельской области опубликовала в TikTok ролик, в котором пожаловалась на иглу в конфете. Судя по надписи на фото, сладость эту принесли после Колядок в райцентре.

“Колядовать в Калинковичах? Пф, да не вопрос”, - [link href=“https://www.tiktok.com/@krrisbaby/photo/7468379900857060614?_d=secCgYIASAHKAESPgo8MUJnJyshTSRHkQykHo5bypiGEqjNvwrO5SM1ZtNXzuoXh%2FBQFC9YxcpB9JRxcNxzNzJVDxG%2BTRkVazUIGgA%3D&_r=1&aweme_type=150&checksum=48c29ddf0554213331c14505f8d1a2014445a14a6ccda816dc9e6dc1c1523c8f&cover_exp=v1&link_reflow_popup_iteration_sharer=%7B%22click_empty_to_play%22%3A1%2C%22dynamic_cover%22%3A1%2C%22follow_to_play_duration%22%3A-1.0%2C%22profile_clickable%22%3A1%7D&pic_cnt=2&preview_pb=0&sec_user_id=MS4wLjABAAAAEowBAhRu99_U-q1MyYYeNSAIL98VBWZTUtDbo7_GYWP7ofjEpfM5rUO4vZHvjBDA&share_app_id=1233&share_item_id=7468379900857060614&share_link_id=642bcc54-23bb-436c-84e6-479d5004b6fa&sharer_language=ru&social_share_type=14&source=h5_m×tamp=1738949792&u_code=ed3a3ea3ic6bhm&ug_btm=b2001&ug_photo_idx=1&ugbiz_name=UNKNOWN&user_id=7344678413536117766&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=telegram” target=“_blank” rel=“noopener”] подписала [/link] видео автор. В одном из комментариев девушка уточнила, что эту конфету наколядовала не она сама.

Ничего больше об этом инциденте она не рассказала.

“Я в шоке”, - поделилась одна комментаторша.

“А что это значит? Типа ненависть к детям или проклятье???” - спросила другая.

Автор ответила, что не знает, а вот другая пользовательница TikTok назвала “два варианта”. “Таким образом пытаются себя омолодить, забирая энергию ребенка. Либо свои беды передают в эту семью”, - предположила она.

“Бывает и такое. Любань, положили пакетик с фруктами ребенку, слава богу, что пакетик завязали: в нем были тараканы (квартира новая была и с новым ремонтом). Хорошо, что сразу смотрели, что давали…” - рассказала свою историю комментаторша.

Кто-то утверждал, что в Калинковичах “и люди не очень-то и добрые”.

“Это нелюди. Такие не должны продолжать жить…” - считает юзер TikTok. Некоторые комментаторы не верили, что иголка в конфете была до ее распаковки. Кто-то предположил, что автор видео сама воткнула ее в сладость.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали червя в конфете “Грильяж на арахисе”. Производителя автор ролика не назвала, однако продукт с таким названием и в обертке, показанной на видео, производит белорусская фабрика “Спартак”. Как утверждает автор видео, черви были сразу в нескольких сладостях, но показала она только одного.

«Вот он шевелится» — Покупательница пожаловалась, что конфетах из белорусского магазина нашла червя