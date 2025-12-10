"Это мог быть бюджетный отель" — Саркози описал "ад" в тюрьме, в которой пробыл 20 дней

Опубликовано: 10.12.2025 21:55 , Обновлено: 11.12.2025

За каждые 24 часа, проведенные за решеткой, Николя Саркози написал более 10 страниц своей новой книги, рассказывающей о его пребывании в парижской тюрьме Ла Санте.

Книга описывает повседневную жизнь в тюрьме экс-президента Франции, перемежаясь воспоминаниями о неделях между вынесением приговора и его прибытием к воротам тюрьмы Ла Санте 21 октября. В тексте видна растерянность человека, который привык к роскоши, попавшего в не самые тяжёлые условия, судя по его же словам.

“Это мог бы быть бюджетный отель, если не обращать внимания на бронированную дверь с глазком”, — написал бывший президент Франции в книге, которая появилась на прилавках в среду, через месяц после того, как он вышел из тюрьмы 10 ноября.

Впрочем, он тут же пишет, что тюрьма была “адом”. Вид из его окна был закрыт пластиковыми панелями так, что невозможно было увидеть небо или даже узнать погоду.

А по ночам Саркози преследовали насмешки других заключенных из соседних камер, которые эхом разносились по тюремному комплексу, пишет он. Однажды ночью он проснулся от того, что заключенный поджег соседнюю камеру.

«Сидя на неубранной кровати, я был в шоке. Даже во время службы в армии я никогда не чувствовал более жесткого матраса. Стол показался бы мне почти мягче», — жалуется Саркози в мемуарах.

Стоит, однако, помнить, что, как и другие заключенные в так называемом VIP-крыле, состоящем из 18 камер, он имел собственный телевизор, душ, холодильник и плиту. Также Саркози было позволено встречаться с членами семьи как минимум раз в два дня.

Ранее Telegraf.news писал, что бывший президент Франции Николя Саркози решил опубликовать книгу о своем недавнем пребывании за решеткой. Книга называется «Дневник заключенного» (Le journal d’un prisonnier) и поступит в продажу 10 декабря.

«В тюрьме не на что смотреть и нечего делать. Я забываю о тишине, ее там нет. К сожалению, шум там постоянный», — жалуется Саркози в книге, цитируемой телеканалом TF1. Но срок в тюрьме, по словам бывшего президента, «закаляет» человека.

Саркози написал 200-страничную книгу о своем 20-дневном пребывании в тюрьме — «Не на что смотреть»