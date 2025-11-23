Саркози написал 200-страничную книгу о своем 20-дневном пребывании в тюрьме — «Не на что смотреть»

Опубликовано: 23.11.2025 12:53 , Обновлено: 23.11.2025

Бывший президент Франции Николя Саркози решил опубликовать книгу о своём недавнем пребывании за решёткой. Книга называется «Дневник заключённого» (Le journal d'un prisonnier) и поступит в продажу 10 декабря.

«В тюрьме не на что смотреть и не на что делать. Я забываю о тишине, её там нет. К сожалению, шум там постоянный», — пожаловался Саркози в книге, цитируемой телеканалом TF1. Но срок в тюрьме, по словам бывшего президента, «закаляет» человека.

«Я никогда не думал, что в 70 лет познаю, что такое тюрьма. Мне вынесли такой приговор, — написал Саркози. — Это тяжело, очень тяжело. Уверен, это касается каждого заключённого. Я бы даже сказал, что это изматывает».

Бывший глава Елисейского дворца (с 2007 по 2012 год) каким-то образом умудрился написать 216-страничное издание. Стоить оно будет почти 21 евро. С учётом того, что в камере Саркози пробыл примерно 20 дней, на каждые сутки за решёткой приходится по 10 страниц книги.

Напомним, что Николя Саркози попал в тюрьму 21 октября, ему назначили пятилетний срок за преступный сговор и незаконное финансирование президентской кампании 2007 года. Суд признал, что он принял деньги от Ливии в то время, когда этой североафриканской страной правил диктатор Муаммар Каддафи.

Саркози оставался в камере площадью девять квадратных метров до 10 ноября, когда его освободили при условии, что он не покинет Францию и не будет контактировать с другими обвиняемыми, судебными чиновниками и рядом других лиц, включая министра юстиции Жеральда Дарманена, который посетил Саркози в тюрьме.