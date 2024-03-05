"Это много или мало?" - Минчанка отметила юбилей на $1220 и подробно рассказала о тратах. Что ответили подписчики?

Опубликовано: 05.03.2024 14:16 , Обновлено: 05.03.2024

Блогер из Минска Ира Заводи рассказала в своем Instagram-аккаунте, как отметила 30-летие. И перечислила детальный перечень затрат. На публикацию обратил внимание портал Onliner.

“Мы провели весь день вместе с моими близкими друзьями. За все платила я, и мы занимались тем, что я обожаю”, - начала видеоотчет с праздника Ира Заводи.

Дальше - яркие атрибуты роскошной жизни. Блогер рассказала, на что и сколько она потратила в свой день рождения:

утро в спа «Ривьера» — три посещения со скидкой стоили 396 белорусских рублей;

завтрак с игристым — 185 рублей;

номер в отеле Basilian — 416 рублей;

макияж и укладки для четверых — 680 рублей;

работа контентмейкера — 330 рублей;

суши и игристое для перекуса в отеле — 210 рублей;

бизнес-такси — 30 рублей;

ужин в ресторане Marble с устрицами и закусками — 1400 рублей (вместе с чаевыми);

посещение двух баров — 300 рублей.

В сумме Ира Заводи потратила на празднование своего юбилея 3947 белорусских рублей (или $1220). “Как считаете, это много или мало для такого формата?”, - спросила в конце видео автор.

И комментаторы ей ответили, в основном “огоньками”. “Если это по карману и в удовольствие, то это не много, не мало, а столько, сколько нужно”, - написала одна пользовательница.

Другая подписчица решила пошутить: “Тогда что бы было за 6к? Скукота только и цветы в вазах ) Ну, и надеюсь, скрипка нудная играла бы под ухом”.

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