"Это много или мало?" - Минчанка отметила юбилей на $1220 и подробно рассказала о тратах. Что ответили подписчики?
Блогер из Минска Ира Заводи рассказала в своем Instagram-аккаунте, как отметила 30-летие. И перечислила детальный перечень затрат. На публикацию обратил внимание портал Onliner.
“Мы провели весь день вместе с моими близкими друзьями. За все платила я, и мы занимались тем, что я обожаю”, - начала видеоотчет с праздника Ира Заводи.
Дальше - яркие атрибуты роскошной жизни. Блогер рассказала, на что и сколько она потратила в свой день рождения:
- утро в спа «Ривьера» — три посещения со скидкой стоили 396 белорусских рублей;
- завтрак с игристым — 185 рублей;
- номер в отеле Basilian — 416 рублей;
- макияж и укладки для четверых — 680 рублей;
- работа контентмейкера — 330 рублей;
- суши и игристое для перекуса в отеле — 210 рублей;
- бизнес-такси — 30 рублей;
- ужин в ресторане Marble с устрицами и закусками — 1400 рублей (вместе с чаевыми);
- посещение двух баров — 300 рублей.
В сумме Ира Заводи потратила на празднование своего юбилея 3947 белорусских рублей (или $1220). “Как считаете, это много или мало для такого формата?”, - спросила в конце видео автор.
И комментаторы ей ответили, в основном “огоньками”. “Если это по карману и в удовольствие, то это не много, не мало, а столько, сколько нужно”, - написала одна пользовательница.
Другая подписчица решила пошутить: “Тогда что бы было за 6к? Скукота только и цветы в вазах ) Ну, и надеюсь, скрипка нудная играла бы под ухом”.
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