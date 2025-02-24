"Это где такое?" - Белорусов позвали жить и работать на "ледоколе" за 200 евро в день

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Опубликовано: 24.02.2025 18:49 , Обновлено: 24.02.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором предложили белорусам работу матросом на "ледоколе" за 200 евро оклада. Но многих комментаторов привлекла на зарплата, а сам ледокол, вернее, его размер. Кого-то же работа действительно заинтересовала, и он спрашивал про требования для трудоустройства.

“Требуются матросы на ледокол, питание и проживание на судне. Картошка, рис, крупа есть. Оклад - 200 евро в день”, - сказано в надписях на видео.

В одном из комментариев автор ролика рассказал, что это работа в проливе Дрейка (соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов). За подробностями попросил обращаться в Telegram, ссылку указал в профиле аккаунта TikTok.

“Не смейтесь, просто вода холодная, а так он нормального размера”, - пошутил один комментатор про размер судна.

“Однопалубный корабль из морского боя”, - поделился мнением другой.

“Мы на третий день случайно ко дню не пойдем на таком то судне?” - спросил юзер TikTok.

В одном из комментариев автор ролика сказал, что на корабле может поместиться 13 человек.

“[За] 250 евро я вместо ледокола сам буду лед ломать, за 300 евро - руками”, - утверждал еще один пользователь.

“Это где такое, в каких широтах и сколько вахта?” - поинтересовался другой.

Кто-то спросил, нужны ли для этой работы какие-либо документы и опыт. “Навыки ломать лед”, - лаконично ответил автор видео.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусский блогер и, как он себя сам называет, “наставник по бизнесу” Александр Матвейчев опубликовал вакансию “личного ассистента”. Обязанностей у этого сотрудника немало — целых 50, среди них — бронирование столиков в ресторанах, записи на приемы к врачам, разбор гардероба и не только. Мы посмотрели, какую зарплату пообещал платить бизнесмен.

Белорусский блогер опубликовал вакансию «личного ассистента» с 50 обязанностями. Какую зарплату пообещал?