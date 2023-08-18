Это делают почти все кошки. Но мало кто из хозяев знает, почему

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Опубликовано: 18.08.2023 12:29 , Обновлено: 18.08.2023

Кошки — загадочные и удивительные создания, которые могут поражать своими привычками и поведением. Одной из странностей являются прятки в тесном пространстве, например, в коробках. Не все хозяева понимают, почему их питомцы так делают. На самом деле этому есть научное объяснение.

Хищник и добыча

В природе предок домашней кошки был одновременно и хищником, и добычей (для тех, кто крупнее его самого). Поэтому кошкам нравится и нужно прятаться, а тесные укрытия дают им чувство защищенности.

Безопасность

Однако коробки не только защищают кошек от нападения других хищников, но и изолируют от интенсивных слуховых и зрительных раздражителей. В них питомец может спокойно отдыхать и восстанавливать силы, не испытывая необходимости постоянно следить за окружающей обстановкой.

Лежаки такого типа необходимы кошкам — они помогают животному справляться со стрессом. Побег в коробку или под кровать после визита к ветеринару или другого стрессового события поэтому не является чем-то странным. Кошке нужно позволить сделать это, и ее нельзя выводить из укрытия до тех пор, пока она не решит выйти самостоятельно.

Тепло

Также считается также, что кошкам в тесных коробках просто теплее. Кошки стараются минимизировать потерю тепла во время сна и отдыха, поэтому они сворачиваются в тугой клубок в местах, которые сохраняют это тепло.

Кошки обладают чрезвычайно гибким позвоночником, что позволяет им принимать самые странные позы даже на очень маленьких поверхностях. Есть все основания полагать, что благодаря особенностям строения тела кошки не испытывают дискомфорта при прыжках на маленькой лежанке или в коробке.

Потребность в исследовании

Кошки - любопытные существа с врожденной потребностью исследовать окружающий мир. Когда мы приносим домой что-то интересное - даже пустую коробку, - мы можем быть уверены, что кошка захочет залезть в нее, чтобы посмотреть, что там спрятано.

Исследование коробок, картонных коробок, пластиковых пакетов, чемоданов - все это часть естественного поведенческого репертуара кошки. Мы не должны ограничивать кошек в исследовании, а лишь обеспечивать их безопасность. Некоторые кошки имеют склонность к поеданию полиэтиленовых пакетов, что может плохо закончиться. Гораздо лучшим вариантом будет картонная коробка.

Есть и такие кошки, которые с увлечением грызут картонные коробки, в мгновение ока превращая их в своеобразное “кошачье конфетти”. Это тоже поведение, связанное с исследованием и получением сенсорного опыта. Если кошка не ест картон и он не пропитан токсичными веществами, то это не повод для особого беспокойства.

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