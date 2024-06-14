Математика пошла не по плану! Найдёте логику в этой цепочке чисел?

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Опубликовано: 14.06.2024 11:24 , Обновлено: 14.06.2024

Взгляните на эту, на первый взгляд, простую последовательность математических примеров. Кажется, что-то здесь не так... Готовы раскрыть тайну этой необычной головоломки и доказать, что для вас нет ничего невозможного?

Не спешите с выводами! За кажущейся простотой скрывается нестандартная закономерность, которая заставит вас пошевелить мозгами.

Рискнёте испытать свою логику и внимательность? Не подглядывайте ответ раньше времени – получите удовольствие от процесса и попробуйте найти решение самостоятельно!

Не бойтесь мыслить нестандартно, забудьте про привычные правила! Обратите внимание, как меняются значения в каждом следующем примере. Что между ними общего?

Решение

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Правильный ответ – 27

Закономерность в том, что к сумме чисел прибавляется результат ПРЕДЫДУЩЕГО примера:

2 + 2 = 4

3 + 4 + 4 = 11

4 + 5 + 11 = 20

1 + 6 + 20 = 27

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Поздравляем, если вам удалось разгадать эту математическую головоломку! Согласитесь, она заставляет взглянуть на привычные вещи по-новому?

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