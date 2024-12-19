Эта "загадка Илона Маска" поставила в тупик пользователей TikTok. Сможете найти 2 правильных решения?

📷 Фото

Опубликовано: 19.12.2024 16:06 , Обновлено: 19.12.2024

Что может быть увлекательнее, чем решение вирусных головоломок из соцсетей? Только загадки от именитых гениев. Так в TikTok завирусилось видео с задачкой, которую, по утверждению автора ролика, любит предлагать решить на своих собеседованиях Илон Маск. Пользователи соцсети выдали массу вариантов ответов, но только две версии могут быть верны. Сможете ли вы найти верное решение?

За сутки видеоролик с “любимой загадкой Илона Маска”, опубликованный пользователем с длинным ником userjufutso92r221026001 в TikTok, собрал более 300 тысяч просмотров и более 2500 комментариев.

Пользователи соцсети разделились во взглядах на задачу и выдали массу вариантов ответов, начиная от самых очевидных и заканчивая самыми нетривиальными.

“28, ребят”, - написал один из пользователей.

“Не знаю. У меня 56 получилось”, - прокомментировал другой.

“2 умножить на 5 и добавить 2, и получается 12. Так работает?”, - предложил еще один вариант третий.

“Я, кажется, понял: 8+11=19. Смысл в том, чтобы посмотреть на ситуацию по-новому, не опираясь на решения из чужих неверных данных!” - предположил кто-то.

Также в комментариях встречались варианты ответов: 50, 52, 96, 98, 99, 40, 96 и другие, но что из этого действительно верно?

Действительно ли задачка является одной из любимых у Илона Маска, доподлинно неизвестно, но она всплывала в Сети и ранее.

Эта головоломка была создана командой Go Tumble и имеет два правильных варианта ответа.

Удалось ли вам разглядеть закономерности и найти ответ? Если вы готовы озвучить свой ответ, то можете сверить его с правильными вариантами.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть 2 правильных решения”]

Первый правильный ответ — 40.

Если вы добавите сумму первого уравнения ко второму уравнению, вашим ответом будет сумма второго уравнения.

Вот как выглядит эта модель:

Первое уравнение: 1 + 4 = 5.

Второе уравнение: 2 + 5 (плюс предыдущая сумма 5) = 12.

Третье уравнение: 3 + 9 (плюс предыдущая сумма 12) = 21.

Четвертое уравнение: 8 + 11 (плюс предыдущая сумма 21) = 40.

Как только вы распознаете закономерность, найти ответ не составит большого труда.

Но, как уже упоминалось ранее, есть и второй правильный ответ — 96.

Он имеет место, если следовать другой закономерности. Найти такое решение сложнее, поскольку это требует нестандартного мышления.

Ключ в том, чтобы найти закономерность среди чисел. Если перемножить числа слева от знака равенства, то получится результат.

Возьмите этот результат и добавьте к нему первое число из уравнения. Это даст вам следующий вывод:

Первое уравнение: 1 x 4 + 1 = 5

Второе уравнение: 2 x 5 + 2 = 12

Третье уравнение: 3 x 6 + 3 = 21

Четвертое уравнение: 8 x 11 + 8 = 96

Многие комментаторы, то ли сами, то при помощи интернета, смогли дать верные ответы в комментариях. Однако с такими ответами согласились не все.

“Сообразительный скажет 40, умный скажет 96, а вот гений скажет 19. Ибо не нужно исходить из ошибочных данных других людей, а 8+11=19!” - высказался один из пользователей и собрал более сотни лайков

[/scryt_b]

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользователи соцсетей обожают решать всевозможные головоломки. Однако когда отыскать решение никак не получается это, может стать причиной большого возмущения. Так, в TikTok недавно завирусилась видео с нетривиальной задачкой для школьников от учителя. Сможете ли вы догадаться как решить её правильно?

Эта школьная головоломка возмутила пользователей TikTok. Как сделать из 3 кругов два?