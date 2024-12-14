Эта школьная головоломка возмутила пользователей TikTok. Как сделать из 3 кругов два?

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Опубликовано: 14.12.2024 08:00 , Обновлено: 15.12.2024

Пользователи соцсетей обожают решать всевозможные головоломки. Однако когда отыскать решение никак не получается это, может стать причиной большого возмущения. Так, в TikTok недавно завирусилась видео с нетривиальной задачкой для школьников от учителя. Сможете ли вы догадаться как решить её правильно?

Загадка, которой поделилась на просторах TikTok учительница начальных классов с ником sweet_sweet_august, менее чем за неделю собрала более 13 миллионов просмотров. В комментариях к видеоролику, в котором ученики безуспешно пытаются найти решение головоломки на доске, произошло настоящее бурление, и многие пользователи соцсети заявили, что решить её было попросту “невозможно”.

Сможете ли вы проявить должную степень смекалки, чтобы понять, что действительно нужно сделать?

Итак, взгляните на картинку с этой головоломкой ещё раз и попытайтесь сделать из 3 кругов два. Стирать круги при этом нельзя.

Скриншот из видеоролика sweet_sweet_august в TikTok

Если вы, как и ученики, пытаетесь преобразовать фигуры в цилиндр, вписать в квадрат или сделать из одного из кругов кольцо, то эти решения, по утверждению учителя, не являются правильным ответом.

Подумайте ещё немного и попробуйте проявить толику креатива для нахождения ответа. Возможно, вы сможете его найти в самом вопросе.

Если же устали мучаться в догадках, то можете посмотреть ответ, кликнув ниже.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Ответ на загадку кроется в самой задачей. Из кругов нужно было буквально сделать “два”.

“Так нечестно…? Это прям подвох чистой воды… Я думала в реале можно сделать два круга из трёх”, - написала одна из пользовательниц.

“Начнем с того, что здесь три окружности, а не круга”, -заметила другая.

“В задании не было сказано, что надо сделать два круга, точно также, как не было сказано, что надо сделать слово “два”. Поэтому ученики давали правильные ответы”, - написала третья.

“Загадка из разряда: Можно ли зажечь спичку под водой? Ответ: В подводной лодке”, - высказался один из комментаторов.

Многие комментаторы сошлись во мнении, что вопрос был поставлен некорректно, а ответы некоторых детей были достаточно креативными. Также пользователи поделились, в каком направлении развивался их ход мыслей.

“Я пока смотрела, придумала 2 варианта:

добавить к последнему тени и объем и превратить из круга шар добавить к любому кругу чёрточку, что бы получить 9 или например, ноту”, - рассказала одна из пользовательниц.

“А я хотела из одного сделать бублик. Типа окружность”, - выдали ещё один вариант в комментариях.

Но нашлись и те, кто посчитал загадку и поставленный к ней вопрос верными. Мол, достаточно включить фантазию и логику.

“Всё правильно. В задании же сказано есть три круга, надо сделать два. (не два круга, а просто два)” - высказался один из комментаторов.

“В задании не написано, что из трёх кругов нужно сделать 2 круга. А написано просто “сделать два”. Задание с хитростью”, - резюмировала ещё одна пользовательница.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что задачки на восприятие часто становятся настоящими хитами в интернете. Такие головоломки проверяют не только ваши глаза, но и заставляют мозг немало “попотеть” над разгадкой. А всё потому, что очень часто они срабатывают как оптическая иллюзия и сбивают с толку. Сможете ли вы решить эту загадку и ответить на простой вопрос: сколько кругов на этой картинке? Пользователи Сети нашли целых 5 вариантов ответа.

Сколько кругов на картинке? Для этой задачки на восприятие нашли 5 вариантов ответа. Какой верный?