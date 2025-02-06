Эта задачка с 4 девятками вызвала ажиотаж в Сети. Какой ответ верный?

Опубликовано: 06.02.2025 15:39 , Обновлено: 06.02.2025

Иногда задачки из соцсетей выглядят до безобразия простыми, но как только вы заходите в комментарии, чтобы написать ответ, приходится столкнуться со множеством альтернативных мнений. Так получилось и с этой головоломкой из соцсети Х. Проверьте, удастся ли найти верное решение вам.

Этой головоломкой в бывшем Twitter поделился паблик Brainy Quiz, который регулярно предлагает своим подписчикам интересные задачки с просторов интернета. Задача кажется очень простой, однако в более чем 200 комментариях на неё нашлось по меньшей мере три версии ответа.

Одни посчитали, что это 1, другие — 81, а нашлись и те, кто назвал правильным вариантом цифру 9. Так какой же ответ всё-таки верный?

Как и в большинстве подобных головоломок, «дьявол кроется в деталях». В данном случае это связано с верной последовательностью действий. Немногие помнят эти нюансы спустя годы и десятилетия после окончания школы, но если вы преуспевали в математике, то, вероятно, справитесь.

Итак, каков же ответ будет в задачке

9 ÷ 9 ÷ 9 × 9 = ?

Решение

Надеемся, вы попали в “яблочко” и не ошиблись. Готовы назвать свой вариант? Тогда сверяйте его с правильным и смотрите решение.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Сначала нужно выполнить деление слева направо.

(9 ÷ 9) = 1

1 ÷ 9 = 1 / 9

Следующий шаг - умножение:

1/9 × 9 = 1

Итак, 9 ÷ 9 ÷ 9 × 9 = 1.

На случай, если вы всё ещё сомневаетесь, проверим всё в калькуляторе Google.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда даже детские задачки могут поставить в тупик. Особенно когда есть цейтнот. Попробуйте решить эту головоломку с последовательностью чисел максимально быстро. Настоящие интеллектуалы справляются быстрее, чем за 5 секунд.

Только настоящий Эйнштейн решит это за 5 секунд. Какое число будет следующим?