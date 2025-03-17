Эта задачка покажет насколько "заржавели" ваши знания. Сможете решить быстрее школьника?
Знание порядка выполнения действий при решении задач — ключ к нахождению правильного ответа. Однако показателем "высокого пилотажа" в математике является ещё и скорость вычислений. Эта головоломка как раз призвана проверить, насколько не "заржавели" ваши школьные знания. Справитесь за 10 секунд?
Даже те, кому математика в школьные годы давалась легко, с годами нередко забывают базовые правила. Это, в свою очередь, приводит к тому, что в решении задач и вычислениях случаются ошибки.
Чтобы этого не происходило, следует время от времени решать хотя бы простые головоломки из Сети. Например, такую, как эта. Сможете ли вы вспомнить, что нужно делать, и найти правильное решение?
Многим школьникам для решения этой задачки требуется меньше 30 секунд, а сможете ли вы справиться быстрее?
Подготовьте секундомер и попробуйте решить этот пример за 10 секунд. Если справитесь, то вы точно можете гордиться собой.
20 + (120 : 2) : 2 = ?
Решение
Если вы нуждаетесь в подсказке, то вот вам небольшое напоминание из базового курса математики.
Начинать следует с операций в скобках, затем нужно переходить к квадратным корням или степеням, потом выполняют деление или умножение (слева направо) и, наконец, сложение или вычитание (также слева направо).
Готовы сверить свой ответ с правильным? Тогда жмите на кнопку ниже.
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Следуя порядку операций, начинать нужно со скобок. В них мы имеем деление: 120 : 2 = 60.
На данный момент наше выражение выглядит так: 20 + 60 : 2.
Порядок действий говорит нам, что нам нужно разделить 60 на 2, что дает нам результат 30.
Итак, нам осталось сложить: 20 + 30 = 50 . Это и есть правильный ответ.
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Ранее Telegraf.news предлагал решить ещё одну головоломку за 10 секунд. Справитесь в этот раз?
Эта задачка бодрит лучше, чем кофе. Сможете ли вы решить её за 10 секунд?