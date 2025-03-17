Эта задачка покажет насколько "заржавели" ваши знания. Сможете решить быстрее школьника?

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Опубликовано: 17.03.2025 15:24 , Обновлено: 17.03.2025

Знание порядка выполнения действий при решении задач — ключ к нахождению правильного ответа. Однако показателем "высокого пилотажа" в математике является ещё и скорость вычислений. Эта головоломка как раз призвана проверить, насколько не "заржавели" ваши школьные знания. Справитесь за 10 секунд?

Даже те, кому математика в школьные годы давалась легко, с годами нередко забывают базовые правила. Это, в свою очередь, приводит к тому, что в решении задач и вычислениях случаются ошибки.

Чтобы этого не происходило, следует время от времени решать хотя бы простые головоломки из Сети. Например, такую, как эта. Сможете ли вы вспомнить, что нужно делать, и найти правильное решение?

Многим школьникам для решения этой задачки требуется меньше 30 секунд, а сможете ли вы справиться быстрее?

Подготовьте секундомер и попробуйте решить этот пример за 10 секунд. Если справитесь, то вы точно можете гордиться собой.

20 + (120 : 2) : 2 = ?

Решение

Если вы нуждаетесь в подсказке, то вот вам небольшое напоминание из базового курса математики.

Начинать следует с операций в скобках, затем нужно переходить к квадратным корням или степеням, потом выполняют деление или умножение (слева направо) и, наконец, сложение или вычитание (также слева направо).

Готовы сверить свой ответ с правильным? Тогда жмите на кнопку ниже.

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Следуя порядку операций, начинать нужно со скобок. В них мы имеем деление: 120 : 2 = 60.

На данный момент наше выражение выглядит так: 20 + 60 : 2.

Порядок действий говорит нам, что нам нужно разделить 60 на 2, что дает нам результат 30.

Итак, нам осталось сложить: 20 + 30 = 50 . Это и есть правильный ответ.

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Ранее Telegraf.news предлагал решить ещё одну головоломку за 10 секунд. Справитесь в этот раз?

Эта задачка бодрит лучше, чем кофе. Сможете ли вы решить её за 10 секунд?