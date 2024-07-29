Эта задачка для четвероклассников пристыдила даже бывших отличников. Сможете ли решить?

Опубликовано: 29.07.2024 10:53 , Обновлено: 29.07.2024

Кажущиеся простыми и ясными головоломки из школьной программы в Сети нередко заставляют выпасть в осадок даже бывших отличников. Эта задачка уровня четвёртого класса заставила усомниться в своих математических задатках уже многих интернет-обывателей. Сможете ли вы решить её без затруднений? Не всем это удаётся.

Для многих взрослых математические задачки уходят в такое далёкое прошлое, к которому не приходится уже возвращаться. Однако с появлением детей необходимость освежить знания появляется практически у всех. Решение интернет-головоломок - одна из возможностей всегда поддерживать свои когнитивные способности в тонусе.

Тем не менее практика показала, что кажущиеся простыми задачки нередко ставят в тупик даже тех, кто преуспевал в математике. Сможете ли вы решить эту задачку для четвероклассников без заминок?

Как решить эту задачу?

Вы готовы дать свой ответ? Тогда нажмите на кнопку ниже, чтобы увидеть его и правильное решение.

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Правильный ответ - 11.

Начать следует с умножения и деления.

3 х 3 +9 , а 3÷3 =1 .

Таким образом, вы упрощаете эту операцию и получаете 9 – 1 + 3.

Аналогично первому этапу этой операции выполните вычисления слева направо. 9 - 1 = 8 , а 8 + 3 = 11 .

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Где допускают ошибку в таких задачах?

Самая частая ошибка, которую допускают все - это непоследовательность действий. В любой задаче порядок действий имеет решающее значение. Помните, что сначала в решении подобных головоломок необходимо выполнять действия в скобках, которых в данном случае нет. Затем считаются корни или степени, которых также нет в этой операции.

Далее вам нужно посчитать деление или умножение и, наконец, сложение или вычитание. Когда у вас есть два равнозначных действия, помните, что их необходимо выполнять слева направо.

Не огорчайтесь, если у вас не получилось решить эту задачу. Школьные знания имеют свойство забываться.

Тренируйтесь чаще с Telegraf.news и вам не придётся больше попадаться впросак.

Попробуйте, например, решить головоломку, которую проваливает 90 процентов интернет-пользователей. Её нужно решить за 15 секунд. Справитесь?

Эту задачу проваливает 90% людей. Сможете ли решить за 15 секунд?