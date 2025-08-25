Эта задача с подвохом запутала сотни человек. А вы сможете ответить, как зовут парня в кепке?

Опубликовано: 25.08.2025 14:02 , Обновлено: 25.08.2025

Пользователь Threads поделился на своей странице задачкой, которая на первый взгляд кажется несложной, но на самом деле такой не является. Согласно условию, нужно определить, как зовут одного из мальчиков на картинке.

Условия задачки

В головоломке из Threads сказано, что два парня идут навстречу друг другу и между ними происходит следующий диалог:

Костя, ты куда?

В дом 23. А ты куда, Петр?

Я в дом 7.

Зная это и посмотрев на картинку выше, нужно определить, как зовут парня в кепке.

А что бы вы ответили на этот вопрос?

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Кстати, эта задача вызвала споры среди пользователей в комментариях.

“Костя. Очевидно же. Нумерация домов идёт слева направо. Соответственно, идущий направо идёт к 23-му дому”, — написал один из них.

На что другие ему ответили: “Нумерация домов по улице всегда идёт от центра города к окраине, а не слева направо” или “А может нумерация справа налево? Такое тоже бывает”.

А вот непохожее на остальных мнение: “Парня в кепке зовут Костя. И не потому, что он двигается в сторону какого-то там дома, а потому, что именно к нему первым обратился парень с оконным ставнем подмышкой. И Костя ещё не успел достать руку из кармана, чтобы ответить на приветствие”.

В свою очередь кто-то рассудил так:

“Думаю что это Петр. Как правило, все четные дома на одной стороне, а нечетные на другой. 7, 19 и 23 — нечетные и стоят в одной стороне. При этом 23 через дом (21) от 19 дома, мимо которого они проходят. И вот Костя отвечая на вопрос показывает рукой, что вот ему тут недалеко осталось идти. Можно было подумать, что это было приветствие, но тогда Петр тоже ему помахал, но его руки в кармане и ему ещё идти и идти”.

А еще один человек написал:

“Наверняка задача решается через нумерацию домов. Но я вот работаю с картографией, и скажу что систем нумерации даже в пределах СССР было много. Четная сторона может быть и слева, и справа. Или нумерация домов может быть по расстоянию от начала улицы без выдерживания четности. А ещё бывает нумерация по кварталам, а не улицам. Или сквозная на весь город. Или вообще от балды, так как тут несколько улиц слились в одну. В общем, не лезьте в эту тему с логикой, ее там нет”.

Какой ответ правильный?

Пользователь Threads, опубликовавший эту головоломку, в комментариях подтвердил, что, “скорее всего”, правильный ответ - Костя. Но, по его словам, не потому, что нумерация идет слева направо. Причина, отметил он, в другой “маленькой, но важной детали”.

“Табличку обычно вешают на том углу здания, который ближе к началу улицы (а начало улицы — это сторона, откуда идёт нумерация домов, обычно ближе к центру города). Поэтому, скорее всего, парень в кепке идет в 23 дом”, — написал он.

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