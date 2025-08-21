Эта задачка поставила в тупик весь интернет. А ответ оказался прост как никогда

Опубликовано: 21.08.2025 21:00 , Обновлено: 21.08.2025

В социальных сетях набирает популярность математическая задачка, которая на первый взгляд кажется сложной. Она заставила многих пользователей серьёзно поломать голову.

Пользователям предложили найти закономерность и продолжить числовой ряд. Предлагаем и вам попробовать свои силы, прежде чем читать решение.

Итак, вот последовательность :

8, 22, 12, 16, 22, 20, 24, ?, ?

И варианты ответов :

28, 32 28, 22 22, 28 22, 26

Решение

Не спешите сдаваться. Посмотрите на последовательность ещё раз и отбросьте лишнее.

Если решение так и не получилось найти, посмотрите под спойлером подробное объяснение.

[scryt_b title=“Правильный ответ”]

В этой последовательности на самом деле скрыты два чередующихся шаблона.

Если убрать из ряда все числа 22, останется простая последовательность: 8, 12, 16, 20, 24… Здесь каждое следующее число получается путем прибавления четверки (+4) к предыдущему. И в принципе уже на этом этапе всё понятно.

Ведь второй компонент — число 22 — просто вставлено в основной ряд через определенные промежутки, чтобы сбить с толку.

После двух членов основного ряда (20, 24) логично следует очередная вставка — число 22. А следующим членом основного ряда будет 24 + 4 = 28.

Таким образом, следующие два числа в последовательности — это 22 и 28.

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Если вы ответили правильно, это повод для гордости! Если нет, мы все знаем причину. Вечером вы устали, а утром ещё не проснулись. ?