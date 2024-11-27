Дети могут решить эту задачу с семерками за несколько секунд. А вы дадите правильный ответ?

Опубликовано: 27.11.2024 10:01 , Обновлено: 27.11.2024

Математические головоломки - это хорошая тренировка для мозга и интересный способ провести время. Они развивают различные навыки, такие как креативность, логическое мышление и умение решать задачи. Вот школьное упражнение, которое для детей является простым. Однако взрослым приходится нелегко. А вы справитесь с этим испытанием? Удачи!

Решая математические задачи, убедитесь, что вы полностью поняли инструкции. Большинство из них - это упражнения на логическое мышление. Также стоит использовать свои знания в этой области.

Взгляните на задачу и постарайтесь решить ее менее чем за 10 секунд. Готовый? Начинайте!

7 х 7 + 7 + 7 х 7 + 7 х 7 - 7 = ?

Правильный ответ

Удалось ли вам решить нашу головоломку? Если да, то поздравляем! Если вы не справились с упражнением, ничего страшного. Возможно, вы просто устали? Помните, что на работоспособность влияет множество факторов, в том числе стресс и усталость.

При решении уравнений важно помнить основы математики. Порядок операций имеет решающее значение.

Так, всегда начинаем решать задачи со скобок (в данной задаче их нет), затем переходим к умножению и делению и, наконец, разбираемся со сложением и вычитанием. Если операции имеют одинаковый приоритет, следует выполнять их слева направо. Правильный ответ можно найти ниже.

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Так, начнем с умножения.

7 х 7 = 49.

Таких операций в задаче три. То есть, после того, как вы выполнили всё умножение, она будет выглядеть так:

49 + 7 + 49 + 49 -7.

Остается сложение и вычитание. Правильный ответ — 147. Если не верите - проверьте на калькуляторе:

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А как насчёт того, чтобы проверить свои аналитические способности и логику, решив головоломку, которая «завирусилась» в интернете? Ранее Telegraf.news публиковал задачку из школьной программы китайских младшеклассников, самые сообразительные решают меньше чем за 2 минуты. А как быстро справитесь вы?

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