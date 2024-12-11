Эта школьная задачка стала "крепким орешком" для взрослых. Сможете решить, не попав впросак?

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Опубликовано: 11.12.2024 14:36 , Обновлено: 11.12.2024

Эта хитрая математическая загадка школьникам покоряется быстрее, чем взрослым. Ответ покажет, действительно ли вы знаете и помните основы школьных знаний. Получится ли у вас избежать подвоха и дать верный ответ?

Когда школьный курс математики давно позади, а сталкиваться с подсчётами в жизни приходится нечасто, очень легко подзабыть основные правила. Именно это и становится наиболее частой “ловушкой” при решении подобных задач.

Сможете ли вы произвести подсчёт верно? Решите эту задачку, чтобы проверить:

46 + 4 × 4 - 4 × 2 = ?

На первый взгляд кажется, что в этой головоломке нет никаких трудностей. Просто сложение, вычитание и умножение. Однако взрослые часто забывают правильный порядок действий, о котором рассказывали в школе. Если вы получили трёхзначное число или ноль, значит, вам точно нужно вспомнить основы.

Ваш ответ 70, 116 или 168? Снова неверно. Что ж, пора жать на кнопку и вспоминать, как должно выглядеть решение таких задач.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть решение”]

Для начала выясним, что для правильного расчёта результата необходимо знать и применять правила порядка действий. Операции в скобках выполняются первыми, но здесь их нет. Затем следует умножение и деление, и, наконец, сложение и вычитание.

Вот как выглядит решение этой головоломки шаг за шагом.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что математические головоломки онлайн — отличный способ ненадолго, но эффективно отдохнуть от работы или домашних хлопот. Всего нескольких минут размышлений над вычислениями достаточно, чтобы заставить наш мозг снова работать на максимальной скорости. Попробуйте решить математическую головоломку, которую пользователи нарекли “самой сложной” в интернете.

Самая сложная головоломка в интернете? Правильный ответ дадут сразу лишь единицы