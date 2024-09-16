Эта простейшая задача поставила в тупик многих взрослых. Какое двузначное число должно получиться?

Опубликовано: 16.09.2024 09:07 , Обновлено: 16.09.2024

Эта математическая головоломка всколыхнула интернет. На картинке вы видите задачу, которая на первый взгляд кажется простой. Однако у многих взрослых, в отличие от школьников, возникают большие проблемы. Оказывается, многие люди не могут правильно рассчитать эту, казалось бы, простую операцию. А вы справитесь?

Математика - точная наука, в которой нет места личной интерпретации и творческим выдумкам. Правила конкретны и понятны, и у каждой задачи может быть только одно решение. И все же в некоторых случаях люди не могут прийти к соглашению, которое будет правильным. И это один из таких примеров.

В этой задаче есть скобки, сложение, деление, умножение и вычитание, но числа маленькие. На первый взгляд, это уровень начальной школы и младших классов. Что здесь может быть сложного или непонятного?

Попробуйте найти правильный ответ. Вы можете справиться с задачей как с листом бумаги и ручкой, так и без.

(8+6):2x3-5 = ?

Вы уже знаете ответ? Если да, то пересчитайте, чтобы в этом убедиться. Проанализируйте свои мысли и посмотрите, не допустили ли вы ошибку на каком-либо этапе.

[info_b]Вы должны придерживаться правил математики и остерегаться подводных камней. Некоторые упрощения могут сбить вас с пути и стать помехой, которая не позволит вам правильно вычислить результат.[/info_b]

Правильный ответ

Если вы дошли до этого момента, пора разгадать загадку.

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Правильный результат, конечно же, 16. Те, кто дошел до этого, могут себя поздравить. В противном случае стоит потренироваться и напомнить себе основы математики, особенно порядок выполнения операций.

(8+6):2x3-5=14:2x3-5=7x3-5=21-5=16.

Пошагово решение выглядит так:

8+6=14;

14:2=7;

7x3=21;

21-5=16.

Калькулятор Google

Приоритет всегда отдается тому, что заключено в скобки. Затем мы умножаем и делим слева направо и, наконец, складываем и вычитаем, также придерживаясь правила считать слева направо.

Конечно, сложение и умножение чередуются, поэтому вы можете менять порядок, а вот вычитание и деление - нет. Если у вас разные операции, легко запутаться, и иногда лучше их не комбинировать.

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