Эта оптическая иллюзия заставит ваши руки "плавать". Проверьте, как это работает

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Опубликовано: 23.08.2024 12:29 , Обновлено: 23.08.2024

Оптические иллюзии могут озадачить глаза и мозг не меньше некоторых головоломок. В TikTok завирусилось видео, посмотрев которое, вы ощутите необычный "плавающий" визуальный эффект. Проверьте, сработает ли на вас.

Пользователь с ником daily_illusions1 в TikTok регулярно публикует оптические иллюзии, которые удивляют эффектом от их просмотра. Одно из таких видео собрало более 3 миллионов просмотров и свыше 3 тысяч комментариев.

Пользователи соцсети отметили, что эффект схож с лёгким опьянением, а некоторых комментаторы и вовсе признались, что заплакали от просмотра. Как бы то ни было эффект действительно есть. Проверьте его на себе.

Что нужно делать?

Для того, что ощутить “плавающий” эффект иллюзии, нужно смотреть на красную точку в центре пульсирующих кругов.

Чтобы иллюзия сработала не отводите взгляда от точки и постарайтесь не моргать.

Выдержав положенное время, отведите взгляд и посмотрите на свою ладонь. Вы заметите странный движущийся эффект. Его можно увидеть, взглянув и на другие окружающие вас предметы.

Однако не переусердствуйте с просмотром этого ролика. Глаза и мозг могут очень утомиться.

“Мне лоботомию сделали?”, - задался вопросом один из пользователей, посмотревших иллюзию.

“У меня вообще глаза слезиться начали”, - написал ещё один комментатор.

“Сработало! Но, пожалуйста, покажите, как это остановить”, - высказался другой.

“Вау, это действительно работает!” - восхитился ещё кто-то.

Ранее Telegraf.news предлагал посмотреть на ещё одну оптическую иллюзию, только уже в виде картинки. Сможете ли вы увидеть на одном изображении четврёх девушек?

Сколько женщин на картинке? Только небольшой процент людей может найти сразу всех