Эта оптическая иллюзия "чуть не сломала мозг" пользователям. Только люди с "геном гения" могут увидеть на картинке старуху?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2024 13:17 , Обновлено: 26.08.2024

В Сети полно головоломок, которые заставляют наш мозг напрягаться. И картинка перед вами — не исключение. На первый взгляд, вы видите молодую девушку, погруженную в чтение. Но где-то в глубинах этого изображения скрывается старая женщина, готовая раскрыть свои тайны только самым внимательным и сообразительным. Сможете ли вы ее разглядеть?

Тысячи людей по всему миру уже пытались разгадать эту загадку. Видео с ней в TikTok набрало 1 млн просмотров, 18,5 тыс. лайков и более 5 тыс. комментариев. Но лишь немногие смогли увидеть старуху. Говорят, что только люди с “геном гения” обладают такой уникальной способностью.

Готовы проверить свою наблюдательность?

“Не поверите я вижу двух девочек и не вижу бабушку. Одна девочка книгу читает другая смотрит в правую сторону”, — написал один из пользователей в комментариях.

“Нет у меня никакой гениальности, В упор бабку не вижу, телефон крутила во все стороны”, — поделился другой.

“Где бабка??? У меня уже нервы сдают????” — рассказал еще один.

“Чуть мозг не сломала, пока увидела”, — отметила одна из пользовательниц.

Подсказка

Не торопитесь с ответом! Приглядитесь внимательнее. Лицо девушки — это на самом деле нос бабушки, а лента на шее — ее улыбка. Даже уши играют свою роль, превращаясь в глаза мудрой старухи.

Кроме того, вы можете повернуть голову

Правильный ответ

На картинке ниже мы сделали акцент исключительно на лице старухи, чтобы не было отвлекающих факторов. А глаз обвели кругом. Возможно, так вы наконец-то сможете увидеть бабушку.

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