Эта оптическая иллюзия c взорвала мозг миллионам пользователей TikTok. Почему обе грани одноцветной фигуры отличаются?

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Опубликовано: 20.12.2024 16:01 , Обновлено: 20.12.2024

Всевозможного рода оптические иллюзии регулярно вирусятся в социальных сетях сбивая пользователей с толку. Так, недавно пользователи TikTok вывели в топ простую по принципу действия, но при этом эффектную иллюзию Корнсвита. Как она работает и почему из раза в раз удивляет пользователей интернета?

Суть иллюзии до банального проста. На картинке изображена нарисованная фигура, и нужно ответит на вопрос, какая из её граней темнее - верхняя или нижняя?

Кажется, что ответ очевиден и темнее верхняя часть, но на самом деле обе они одинакового цвета.

Сомневаетесь? Проверьте это самостоятельно и закройте пальцами центр и правый край фигуры.

Что скажете теперь? Этот эффект носит название иллюзия Корнсвита.

[info_b]Иллюзия Корнсвита, также известная как иллюзия Крейка–О’Брайена–Корнсвита или иллюзия Крейка–Корнсвита , — оптическая иллюзия, подробно описанная эксперементальным психологом Томом Корнсвитом в конце 1960-х годов.[/info_b]

Её суть заключается в восприятии контрастов. Когда человек смотрит на объект, то воспринимает не только его цвет, но и его тени относительно других предметов поблизости.

Если вы присмотритесь, то заметите, что эта картинка трёхмерная. Она имеет источник света в левом верхнем углу и падающую от него тень (на земле под фигурой).

Верхняя же часть фигуры нарисована так, будто отклонена назад, а нижняя, в свою очередь, наклонена в противоположную сторону и как будто подставляется свету.

По мнению исследователей этого эффекта, зрительная система и мозг генерируют восприятие таких объектов, основываясь на опыте, например, рефлексах.

“Восприятие соответствует не характеристикам изображения, проецируемого на сетчатку, или свойствам объекта, порождающего это изображение, а скорее тому, что было представлено с подобными стимулами в прошлом”, - объяснили в издании American Scientist психологи Дейл Первс и Лотто и Сураджит Нанди.

Такой удивительный эффект восприятия всегда находит отклик у пользователей соцсетей. Так, видео с этой иллюзией собрало 4,5 миллиона просмотров в TikTok.

В комментариях под видео собралось свыше 2,5 тысяч комментариев.

“О, боже! Как же так?” - не поверила свои глазам одна из пользовательниц.

“Вы бы видели моё лицо, когда я закрыла линию по середине”, - написала другая.

“Художники знают в чем подвох”, - заверил кто-то.

“Так тут же логично. Они уже на картинке одинаковые, просто черная и белая стороны дают представление, что верхняя темнее, а нижняя светлее”, - резюмировад ещё один комментптор.

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«Ничего не вижу и не понимаю» — Эта оптическая иллюзия поставила в тупик десятки тысяч людей. А вы разберетесь?