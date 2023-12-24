Только гении смогут быстро решить эту задачу? Нужно вставить всего 2 символа

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Опубликовано: 24.12.2023 10:11 , Обновлено: 23.12.2023

Время от времени стоит проводить так называемую тренировку мозга — она повышает концентрацию и улучшает логическое мышление. В этой головоломке нужно просто вставить два символа, чтобы уравнение стало верным. Получится ли у вас решить ее менее чем за 10 секунд? Если да, то можете считать себя настоящим гением и мастером математики.

Итак, все, что вам нужно сделать, — это выполнить операцию с двумя определенными знаками, и полученный результат будет соответствовать математическому правилу. Просто? Конечно! Но на это у вас есть всего 10 секунд!

Речь идет об уравнении “7 7 7 = 6”. Чтобы решить его, нужно всего два математических знака.

У вас уже есть идея? Если да, то возьмите лист бумаги и ручку, решите уравнение и сверьте его правильность с приведенным ответом ниже.

[scryt_b title=“Правильный ответ”]

“7 - 7 : 7 = 6”. Справились? Если нет, не чувствуйте себя виноватым, дать ответ за такой короткий промежуток действительно очень сложно.

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Как тренировать мозг в повседневной жизни?

Приведенная выше математическая головоломка - лишь один из примеров того, как можно стимулировать работу мозга простым и приятным способом. Существует множество способов улучшить навыки логического мышления. Если цифры - не ваш конек, загрузите на телефон несколько игр. Возможно, это покажется вам глупым, но онлайн-шахматы или игры с таймером могут эффективно стимулировать мозг к работе.

Еще один способ стимулировать свой мозг — выучить иностранный язык или освоить новую сферу жизни.

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