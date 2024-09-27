Эту головоломку дошкольники разгадывают быстрее взрослых. У вас есть 10 секунд

Опубликовано: 27.09.2024 15:25 , Обновлено: 28.09.2024

Решение головоломок на поиск закономерностей может оказаться непростой задачей. И что удивительно, иногда дети справляются с такими задачками лучше взрослых. Так многие "проваливаются", ища ответ на эту задачку уровня дошкольников. Сможете ли вы понять, какая цифра должна быть следующей менее чем за 10 секунд?

Для решения головоломок с закономерностями порой не нужны сложные формулы и вычисления. Однако они всё равно покоряются не всем. Для того чтобы понять тот самый алгоритм, нужно проявить некоторую гибкость ума и творческий подход. Иногда дети находят связь быстрее взрослых. Их мозг ещё не перегружен большим багажом знаний.

В эту головоломку заложен принцип, известный уже почти тысячу лет. Возможно, вам приходилось слышать об этом итальянском математике Фибоначчи? Можете считать это подсказкой. В таком случае для вас не составит труда понять, что нужно делать в этой задаче.

Решение

Наверное, если провести в раздумьях некоторое время, вы обнаружите определённую связь между представленными на картинке цифрами. Если же этого не случилось, то можете увидеть решение головоломки, кликнув ниже.

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Эта задача имеет относительно простую формулу, хотя первый шаг может сбить с толку. Это все потому, что не все понимают, откуда взялась первая 1. Иногда встречается вариант этой задачи, в котором первая цифра равна 0. Однако на конечный результат это особо не влияет. Чтобы найти следующее число в последовательности, нужно просто сложить два предыдущих числа. Таким образом:

1 + 1 = 2,

1 + 2 = 3,

2 + 3 = 5,

3 + 5 = 8,

5 + 8 = 13.

Таким образом, следующим действием будет 8+13= 21 . Вот вы и получили правильный ответ.

Итальянец Леонардо Фибоначчи, живший на рубеже XII и XIII веков, представил эту последовательность ещё в 1202 году. Её решение основывалось на последовательности чисел, в которой каждое последующее число было суммой двух предыдущих. Последовательность Фибоначчи — это не просто представление чисел, её можно проследить в биологии, природных явлениях, архитектуре, музыке и даже на финансовых рынках и в создании современных технологий.

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Если эта загадка вам не поддалась, то можете попробовать свои силы в решении другой головоломки, которую ранее предлагал Telegraf.news.

Сможете ли вы найти верный ответ в этой задачке для младшеклассников? Попробуйте справиться за 7 секунд.

Эту задачу для младшеклассников проваливают почти все взрослые. Сможете найти верный ответ за 7 секунд?