Эта головоломка взбудоражила миллионы пользователей. Сможете ли вы найти высоту стола за 2 минуты?

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Опубликовано: 25.11.2024 15:09 , Обновлено: 25.11.2024

Как насчёт того, чтобы проверить свои аналитические способности и логику, решив головоломаку, которая «завирусилась» в интернете? Эту задачку из школьной программы китайских младшеклассников самые сообразительные решают меньше чем за 2 минуты. А как быстро справитесь вы?

Когда школа и университет оказываются позади, моментов, когда можно применить свои математические навыки, остаётся не так много (если, конечно же, это не часть вашей профессии). Между тем, решение математических задач как никакое другое способствует развитию и поддержанию интеллекта на высоком уровне. Именно здесь вам могут пригодиться головоломки из сети.

Регулярная практика не даст забыть основы математики и поспособствует развитию логики и аналитического мышления. Попробуйте решить эту головоломку и определить высоту стола, используя небольшое количество сведений о кошке, черепахе и взаимосвязи между этими тремя элементами.

Загадка про стол, кота и черепаху

Перед вами картинка, на которой изображены черепаха, кошка и стол.

Картинка слева гласит, что, когда на столе сидит кот, а черепаха ползает внизу, расстояние между кошачьим ухом и верхом панциря черепахи – 170 см.

Согласно картинке справа, если животных поменять местами, то расстояние от кошачьего уха до верха панциря черепахи составит 130 см.

Какова высота стола?

Сюжет этой задачи массово разошёлся по интернету во многих странах. Так, один из видеороликов с этой задачей собрал более 2 миллионов просмотров на YouTube и вызвал дискуссию длиной более чем 2,5 тысячи сообщений.

Автор видеоролика утверждает, что эта задачка из школьной программы китайских первоклассников. Однако она не на шутку взбудоражила взрослых. Как быстро вы поймёте, как её решить?

Решение

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Информации на картинке достаточно, чтобы найти решение.

Для этого стоит использовать уравнения для расшифровки неизвестных значений.

Назначим переменные каждому элементу:

x = высота стола

y = высота кошки

c = высота черепахи

Переменные можно перевести в уравнения:

y + x – с = 170

c + x – y = 130

Сложив эти два уравнения, мы исключим переменные, связанные с размером кошки и черепахи:

(y + x – c) + (c + x – y) = 170 + 130

Это дает нам упрощенное уравнение:

2x = 300

Отсюда мы можем определить высоту стола:

x = 150 см

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Эта головоломка показывает, как сложные задачи можно разбить на более простые части, чтобы получить ответ. Решение подобных головоломок — это не только способ развлечься, но и зарядка для мозга, которая развивает логику и способность мыслить творчески. Тренируйтесь чаще, чтобы «прокачивать» эти навыки.

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