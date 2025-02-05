Эта головоломка - тест на аналитический склад ума. Найдёте число под вопросом?

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Опубликовано: 05.02.2025 13:17 , Обновлено: 05.02.2025

Иногда для эффективного решения задач необходима определённая доля проницательности и аналитики, и эта задачка покажет, насколько хорошо эти качества развиты у вас. Попробуйте понять, какое число должно быть на месте вопросительного знака. Только единицы находят верный ответ.

Аналитический склад ума для одних — данность, а для других — качество, которое очень хочется развить. Не в последнюю очередь это возможно сделать благодаря решению головоломок. Попробуйте напрячь свои умственные мышцы и выявить закономерности, глядя на эти три круга. Сможете понять, какое число должно быть под знаком вопроса?

Эта головоломка покоряется только людям с аналитическим складом ума

На картинке три круга, внутри которых размещены числа. Задание очень простое: найти число, которое отсутствует на картинке.

На первый взгляд может быть трудно увидеть связь между всеми числами на изображении. Как вы могли заметить, круги ещё и разноцветные. Имеет ли это значение? Что общего между всеми цифрами и кругами?

Чтобы найти ответ, нужно как следует сосредоточиться. Это задание требует аналитического мышления и логики. Найдите связь между всем увиденным — и вы найдёте правильный ответ.

Решение

Связь между числами в кружках не столь очевидна. Возможно, вам придется примерить несколько стратегий, прежде чем придёт понимание, какая из них верна. У вас уже есть ответ? Тогда можете посмотреть, правильный ли он, кликнув по кнопке ниже.

Если вы были внимательны и к картинке, и к вопросам, которые были выше, то наверняка обратили внимание на цвет кругов, и это верно. Они играют определённую роль.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть решение”]Итак, число на желтом фоне, умноженное на пять, даёт сумму двух других чисел на зеленом и оранжевом фонах в том же круге. Звучит довольно запутанно? Стоит это записать, и тогда всё станет ясно.

Первый круг:

27 х 5 = 135

56 + 79 = 135

Второй круг:

23 х 5 = 115

88 + 27 = 115

Третий круг:

16 х 5 = 80

80 - 56 = 24

Проверка: 24 + 56 = 80

Таким образом, правильный ответ — 24: именно это число должно быть под знаком вопроса.[/scryt_b]

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