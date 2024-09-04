Эта головоломка с подвохом проверит ваши знания. Сможете найти правильное решение за 30 секунд?

Опубликовано: 04.09.2024 13:01 , Обновлено: 04.09.2024

Решение математических головоломок - отличный способ освежить школьные знания и развить логическое мышление. Несмотря на то что решение задачек такого рода не всем даётся легко, улучшить навык точно можно, если регулярно практиковаться. Это можно делать, например, решая головоломки из интернета. Попробуйте решить эту задачку с подвохом за полминуты.

Посмотрите на задачу на картинке выше и попробуйте решить её в уме. Это не должно составить большого труда, так как в задаче лишь 4 однозначных числа, которые нужно умножить и поделить. Самым сообразительным достаточно лишь беглого взгляда, чтобы найти ответ. Но кому-то понадобится и минута, чтобы найти ответ. Как быстро справитесь вы?

Эта задачка не так сложна, но в ней есть небольшая ловушка. Здесь можно легко обмануться и дать неправильный ответ. Чтобы быть уверенным, попробуйте рассчитать ещё раз.

Решение

Все кажется очень простым, но, пытаясь последовать лёгким путём, можно совершить ошибку. Если у вас есть ответ, в котором вы уверены, то можете сверить его с правильным, нажав ниже.[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

Если вы разделили первую и вторую половины задачи, ваш ответ, скорее всего, 1. Он неверный.

Правильный ответ задачи - 81. Чтобы получить его, важно придерживаться порядка действий.

При умножении и делении нужно считать всё по очереди и начинать слева. Действия не чередуются, и порядок не может быть изменен.

Таким образом, решение головоломки приобретает следующий вид:

9 х 4 : 4 х 9 = 36 : 4 х 9 = 9 х 9 = 81 [/scryt_b]

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Ранее Telegraf.news писал о том, что математические головоломки — это не только новый вызов для ума, но и возможность провести время с интересом и пользой. Представленная математическая головоломка уже озадачила не одну сотню пользователей интернета и успела вызвать бурные дискуссии. Как передвинуть одну из цифр так, чтобы заявленный ответ оказался верным?

Это задача сломала мозг уже сотням. Куда переместить одну цифру, чтобы получилось 1?