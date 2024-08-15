Эта головоломка с котиками проверит вашу внимательность. Сможете найти 11 отличий?

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Опубликовано: 15.08.2024 13:17 , Обновлено: 05.09.2024

Поиск отличий на картинках - знакомый с детства жанр головоломок. Такое занятие не только снимает стресс и напряжение, но и тренируют восприятие и память. Эта головоломка с поиском 11 отличий призвана проверить вашу внимательность. Попробуйте отыскать все различия за 10 секунд.

Загадки в духе “найди отличия” отлично развивают внимательность, память и концентрацию. Более того, такие неприхотливые и понятные сюжеты отлично снимают стресс и приносят неподдельное удовольствие в момент выполнения заданной задачи.

Посмотрите на изображение с котятами ниже и попытайтесь ответить на вопрос: чем отличается верхняя картинка от нижней? Для того чтобы упражнение было эффективным, нужно выполнить его максимально быстро. Лучше всего, если вы справитесь за 10 секунд.

Кому-то этого времени может показаться слишком много, а для кого-то потребуется не менее 20 секунд. В любом из случаев найти все элементы - ключевое задание теста.

Где прячутся 11 отличий?

Вам удалось найти все отличия быстро? Вполне возможно, что какая-то деталь всё же скрылась от вашего взгляда. В таком случае вы можете увидеть её, воспользовавшись кнопкой с ответом.

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть ответ”]

В чем разница между этими двумя картинками? На самом деле, в каждой кошке вы найдете какие-то отличия.

Теперь еще раз посмотрите на нижнюю картинку: вот отличия, которые вы ищете:

Кот №1 (слева) – не хватает одной точки на шарфике и черного пятна на голове.

Кот №2 - часть красной полоски на рубашке стерта, возле шеи один оранжевый кубик.

Кот №3 — фиолетовый нос и черное пятно на левом ухе.

Кот номер 4 – отсутствует отметина на левом ухе.

Кот №5 - красный язык, черные точки на шарфе, нет разделения между лапами.

Кот №6 – зеленый элемент на галстуке-бабочке.

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Ранее Telegraf.news предлагал проверить свою внимательность в решении ещё одной головоломки с котятами. Сможете ли вы найти на изображении лягушку? Тест считается пройденным на отлично, если вы потратите на это менее 7 секунд.

Эта головоломка с котятами проверит вашу внимательность. Сможете найти лягушку за 7 секунд?