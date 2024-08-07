Эта головоломка с бананом покорилась только людям с высоким IQ. За какую верёвку потащить?

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Опубликовано: 07.08.2024 13:15 , Обновлено: 07.08.2024

Умения рассуждать и мыслить логически - широко применяемые навыки не только в профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. Именно поэтому не стоит недооценивать пользу решения головоломок. На этот раз пользователей интернета озадачила загадка с бананом и нитями. Сможете ли вы решить её за 7 секунд? Оказалось, что только люди с интеллектом выше среднего смогли дать правильный ответ сразу.

На рисунке изображена веревка, обмотанная вокруг банана, которая тянется к деревянной доске. Позади ней находится ещё 4 пронумерованных нити, и только одна из них является концом привязанной к фрукту верёвки. За какую из нитей стоит потащить, чтобы приблизить к себе банан?

Эту простую на первый взгляд задачу необходимо решить за 7 секунд. Если вы готовы ответить, то можете посмотреть ответ.

Ответ

Помните, что головоломку необходимо было решить быстро. Если у вас получилось справиться за отведённое время, то у вас очень пытливый ум.

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Если внимательно посмотреть на варианты верёвок и провести линию между бананом и доской, то можно заметить, что к фрукту ведёт вторая верёвка.

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Сложность этой головоломки состоит в том, что она создаёт оптическую иллюзию. Это происходит из-за того, что мозг не воспринимает картинку целиком, а вместо этого использует сокращенные пути, пропуская некоторые разделы, чтобы быстрее обработать информацию

В 2011 году исследователи из Университета Глазго обнаружили, что когда глазу что-то непонятно, разум “дорисовывает” реальность на основе своих же предположений. Именно поэтому могут происходить некоторые искажения в восприятии изображений.

Не огорчайтесь, если вам не удалось справиться с задачей правильно за отведённое время. Тренируйте мышление и наблюдательность регулярно, чтобы улучшить свои навыки.

Ранее Telegraf.news предлагал проверить свою внимательность и наблюдательность можно в картинке с бульдогами. Сможете ли вы найти пса, который отличается за 12 секунд?

Что не так с этими бульдогами? Эту головоломку на внимательность многие не проходят и за полминуты