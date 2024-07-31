Что не так с этими бульдогами? Эту головоломку на внимательность многие не проходят и за полминуты

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Опубликовано: 31.07.2024 18:36 , Обновлено: 31.07.2024

В суете рабочих будней всегда полезно найти время на то, чтобы снять напряжение и переключить работу мозга на другие задачи. В этом очень помогает решение всевозможных головоломок. Проверить свою внимательность и наблюдательность можно посредством такой визуальной задачки как эта. Сможете ли вы найти бульдога, который отличается за 12 секунд?

На этой картинке изображено 25 милых французских бульдогов. Кажется, что все они одинаковы, но один всё же немного отличается.

Ваша цель — найти эту собаку. Самые зоркие глаза замечают её менее чем за 12 секунд. как показывает практика, многие не видят разницы даже спустя полминуты поиска. Как быстро сможете справиться вы?

У каждого человека свой подход для в решении подобных головоломок.

Вы можете закрыть глаза на несколько секунд, после чего открыть их и взглянуть на картинку. Может случиться, что нужный бульдог попадётся на глаза сразу.

Другой метод предполагает быстрый просмотр каждого ряда элементов слева направо. Некоторые люди предпочитают внимательно просматривать строки и столбцы, а другие быстрее решают задачу, глядя на всю картинку целиком.

Пробуйте эти способы в решении таких задач и вы наверняка найдёте наиболее эффективный для вас.

Ответ

Всё ещё ищете и не можете найти ответ. Возможно, это верный знак, что пора дать глазам отдохнуть. Нажмите ниже, чтобы увидеть ответ.

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Посмотрите на нижний правый угол, а именно на второй ряд снизу, на первого бульдога справа и его лапу. Эту крошечную деталь заметить было непросто.

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Тесты на восприимчивость — это отличное развлечение и мини-тренировка для мозга. Если вы не нашли искомый предмет за отведенное время, не расстраивайтесь. Лишь немногие делают это за 12 секунд. Большинству людей нужно больше времени, но помните, что практика совершенствует этот навык.

Ранее Telegraf.news предлагал попробовать свои силы в решении ещё одной головоломки на восприимчивость. Готовы попробовать?

Сколько восьмёрок на этом изображении? Только самые внимательные пройдут этот тест за 10 секунд