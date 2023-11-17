Эта девочка стала интернет-мемом 10 лет назад. Как выглядит сейчас?

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Опубликовано: 17.11.2023 12:11 , Обновлено: 17.11.2023

Около 10 лет женщина поделилась видеозаписью, на которой ее дочь изобразила гримасу отвращения. Это так понравилось пользователям Интернета, что знаменитый кадр стал всемирно известным мемом. Как же изменилась девочка за это время?

Наверное, не многие понимают, что знаменитый мем появился не из случайно сделанной фотографии, а из целой записи. Девочка Хлоя Клем вместе с родителями ехала отвозить в школу свою старшую сестру Лили. Так она думала, потому что оказалось, что взрослые решили сделать им в этот день сюрприз и свозить в Диснейленд.

Видео сняла мама девочек, которая хотела запечатлеть их реакцию. Если старшая сестра была тронута и удивлена, то отвратительный взгляд Хлои говорил об обратном. Как видно, эта идея не пришлась ей по душе. Именно кадром из этого момента мы можем любоваться на многочисленных мемах.

В 2023 году исполнилось ровно 10 лет с тех пор, как фотография Хлои покорила Интернет и стала всемирным мемом. Самой девочке уже почти 13.

Как изменилась Хлоя за это время? Оказывается, она совсем не исчезла из сети: у нее более 616 тыс. подписчиков в Instagram, который помогает вести ее мама. Кроме того, семья продолжает делиться видеороликами на YouTube.

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[link href=“https://www.instagram.com/p/CxbYVKSvtQ5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от Chloe (@chloeclem) [/link]

Она с удовольствием позирует, воссоздавая свое бесстрастное лицо. На фотографиях мы видим, что у нее более темные волосы и она носит брекеты.

Кстати, ее старшей сестре Лили исполнилось 18. Вы тоже можете посмотреть, как она выглядела на видео, а как сейчас:

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