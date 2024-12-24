Эта детская задачка из советского журнала покорила интернет. Сможете ли ответить на 9 вопросов, глядя на картинку?

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Опубликовано: 24.12.2024 12:35 , Обновлено: 24.12.2024

Головоломки из интернета — это всегда вызов для смекалки и сообразительности. Задачки, позволяющие расшевелить мозг и проверить остроту ума, были популярны во все времена, и в эпоху до Интернета особенно. Некоторые из старых головоломок сейчас перетекают в Сеть, вызывая споры и дискуссии пользователей. Какие-то из них предназначены для детей, но заставляют почесать голову и взрослых. Так в интернете завирусилась задачка-картинка из советского журнала. Глядя на неё, нужно отыскать ответы аж на 9 вопросов. Получится ли это у вас?

В советские времена чтение журналов было излюбленной практикой детей и молодёжи. Во многих из них были странички с задачками и головоломками, которые помогали развивать творческое мышление и смекалку. Многие из них могут показаться невероятно сложными не только современным детям, но и многим взрослым.

Так в Сети стала вирусной картинка-головоломка, иллюстрирующая детей в походе. Глядя на неё, нужно ответить на 9 вопросов, и на первый взгляд это может показаться непростой задачей.

Эта головоломка требует большой внимательности и смекалки. Она непросто даётся обывателям и стала популярной далеко за пределами СНГ.

На черно-белом рисунке изображены три мальчика на тур-слёте. Один стоит у котла с половником, другой роется в своём рюкзаке, а третий фотографирует.

Глядя на картинку, нужно правильно ответить на следующие вопросы:

Сколько туристов живёт в этом лагере? Когда они сюда приехали, сегодня или несколько дней назад? На чём они сюда приехали? Далеко ли от лагеря до ближайшего селения? Откуда дует ветер, с севера или юга? Какое сейчас время дня? Куда ушёл Шура? Кто вчера был дежурным? (назовите по имени) Какое сегодня число, какого месяца?

Ответ

Как говорится, дьявол кроется в деталях, и эта головоломка не исключение. Попробуйте увидеть всё нужное для ответов и разгадать эту головоломку. Если вы нашли все ответы, то можете их сверить с верными, кликнув по кнопке ниже.

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В лагере живут четыре мальчика. Определить это можно по количеству тарелок и чашек на скатерти. На лодке. К дереву прикреплены весла. Мальчики приехали в лагерь довольно давно. Паук не смог бы сплести паутину за один день. Лагерь находится недалеко от населенных пунктов, поскольку на фотографии изображена курица. Шура пошёл ловить бабочек. Его сачок для бабочек можно увидеть за палаткой. Ветер дует с юга. Светлые стороны можно определить по лапнику. На южной стороне ветви деревьев длиннее, чем на северной. Это означает, что левая сторона изображения — юг, а правая — север. Судя по флагу на палатке и пламени костра, ветер дует с юга. Сейчас утро. В предыдущем вопросе определялся угол падения света. Мальчик с чашкой в ​​руке стоит грудью на север. Это означает, что у него запад слева и восток справа. Тень мальчика падает на запад, а это значит, что солнце находится на востоке и сейчас утро. Коля вчера был на дежурстве. Имена всех четырех мальчиков уже известны. Их зовут Шура, Коля, Петя и Вася (последние три имени записаны в дежурном списке). Как вы уже знаете, Шура ловит бабочек. Вы можете видеть, что на рюкзаках мальчиков написаны их инициалы. Коля ищет в своем рюкзаке что-то на букву «К». На рюкзаке с буквой «В» можно увидеть подставку для фотоаппарата. Итак, мальчика с фотоаппаратом зовут Вася, а Петя дежурит у костра. Согласно графику дежурства, Коля накануне дежурил. 8 августа. Судя по цифрам на графике, становится понятно, что сегодня 8-е число. Месяц можно определить по арбузу. Конечно, сейчас арбузы можно купить и в июле или сентябре. Однако следует помнить, что картина была нарисована в старые советские времена, когда таких быстрорастущих арбузов еще не существовало. А в сентябре детям пора идти в школу.[/scryt_b]

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