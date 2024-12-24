Эта детская задачка из советского журнала покорила интернет. Сможете ли ответить на 9 вопросов, глядя на картинку?
Головоломки из интернета — это всегда вызов для смекалки и сообразительности. Задачки, позволяющие расшевелить мозг и проверить остроту ума, были популярны во все времена, и в эпоху до Интернета особенно. Некоторые из старых головоломок сейчас перетекают в Сеть, вызывая споры и дискуссии пользователей. Какие-то из них предназначены для детей, но заставляют почесать голову и взрослых. Так в интернете завирусилась задачка-картинка из советского журнала. Глядя на неё, нужно отыскать ответы аж на 9 вопросов. Получится ли это у вас?
В советские времена чтение журналов было излюбленной практикой детей и молодёжи. Во многих из них были странички с задачками и головоломками, которые помогали развивать творческое мышление и смекалку. Многие из них могут показаться невероятно сложными не только современным детям, но и многим взрослым.
Так в Сети стала вирусной картинка-головоломка, иллюстрирующая детей в походе. Глядя на неё, нужно ответить на 9 вопросов, и на первый взгляд это может показаться непростой задачей.
Эта головоломка требует большой внимательности и смекалки. Она непросто даётся обывателям и стала популярной далеко за пределами СНГ.
На черно-белом рисунке изображены три мальчика на тур-слёте. Один стоит у котла с половником, другой роется в своём рюкзаке, а третий фотографирует.
Глядя на картинку, нужно правильно ответить на следующие вопросы:
- Сколько туристов живёт в этом лагере?
- Когда они сюда приехали, сегодня или несколько дней назад?
- На чём они сюда приехали?
- Далеко ли от лагеря до ближайшего селения?
- Откуда дует ветер, с севера или юга?
- Какое сейчас время дня?
- Куда ушёл Шура?
- Кто вчера был дежурным? (назовите по имени)
- Какое сегодня число, какого месяца?
Ответ
Как говорится, дьявол кроется в деталях, и эта головоломка не исключение. Попробуйте увидеть всё нужное для ответов и разгадать эту головоломку. Если вы нашли все ответы, то можете их сверить с верными, кликнув по кнопке ниже.
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- В лагере живут четыре мальчика. Определить это можно по количеству тарелок и чашек на скатерти.
- На лодке. К дереву прикреплены весла.
- Мальчики приехали в лагерь довольно давно. Паук не смог бы сплести паутину за один день.
- Лагерь находится недалеко от населенных пунктов, поскольку на фотографии изображена курица.
- Шура пошёл ловить бабочек. Его сачок для бабочек можно увидеть за палаткой.
- Ветер дует с юга. Светлые стороны можно определить по лапнику. На южной стороне ветви деревьев длиннее, чем на северной. Это означает, что левая сторона изображения — юг, а правая — север. Судя по флагу на палатке и пламени костра, ветер дует с юга.
- Сейчас утро. В предыдущем вопросе определялся угол падения света. Мальчик с чашкой в руке стоит грудью на север. Это означает, что у него запад слева и восток справа. Тень мальчика падает на запад, а это значит, что солнце находится на востоке и сейчас утро.
- Коля вчера был на дежурстве. Имена всех четырех мальчиков уже известны. Их зовут Шура, Коля, Петя и Вася (последние три имени записаны в дежурном списке). Как вы уже знаете, Шура ловит бабочек. Вы можете видеть, что на рюкзаках мальчиков написаны их инициалы. Коля ищет в своем рюкзаке что-то на букву «К». На рюкзаке с буквой «В» можно увидеть подставку для фотоаппарата. Итак, мальчика с фотоаппаратом зовут Вася, а Петя дежурит у костра. Согласно графику дежурства, Коля накануне дежурил.
- 8 августа. Судя по цифрам на графике, становится понятно, что сегодня 8-е число. Месяц можно определить по арбузу. Конечно, сейчас арбузы можно купить и в июле или сентябре. Однако следует помнить, что картина была нарисована в старые советские времена, когда таких быстрорастущих арбузов еще не существовало. А в сентябре детям пора идти в школу.[/scryt_b]
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