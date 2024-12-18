"Понятно же, что это РАКЫКВА " — Этот ребус из учебника довел взрослых "до истерики". Какой правильный ответ?

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Опубликовано: 18.12.2024 15:06 , Обновлено: 18.12.2024

В социальной сети TikTok активно обсуждают загадочный ребус из школьного учебника. По словам пользователей, он довел "до истерики" не только детей, но и взрослых. Загадка заключается в том, что на картинке изображены рак и тыква, а ответ должен состоять из семи букв. Попробуйте отгадать и вы.

Если посмотреть на изображение, то кажется, что кроме “ракотыквы” или “ракыквы” ничего и не получается Однако, правильный ответ может оказаться совсем неожиданным.

Скриншот из TikTok

“Ну что здесь сложного??? Понятно же, что это РАКЫКВА”, — пошутил один из пользователей в комментариях и собрал более 1000 лайков.

“Отгадали только те, кто в детстве читал Мурзилку”, — предположил другой.

“А у меня ракотык получился”, — рассказал третий.

“Детей жалко. Ну и родителей тоже”, — написал четвертый.

Правильный ответ

Оказывается, при разгадке ребуса нужно обращать внимание вовсе не на тыкву. Вероятно, по задумке автора, надо посмотреть за овощ, где прячутся зайцы, и видно только их уши, “ушки”.

То есть, рак+ушки = ракушки.

“За тыквой ушки? Я думала клешни! А зачем тогда тыква?” - удивилась одна из комментаторов.

“А можно такие страницы просто вырвать из учебника?” — предложил другой.

Некоторые возмутились, что “ракушки” мало подходят к теме ребусов “Природные явления”. И решили подумать еще.

Были и те, кто похвалил загадку: “Супер учебники, развивают внимательность и логическое мышление”.

Ребус-”бабокач”

Кстати, в TikTok выложили еще один непонятный ребус. Однако пользователи нашли решение быстрее.

Если вписать первые буквы в ячейки, то получится “бабокач”. Что это за насекомое? Если сразу не поняли (что, в общем-то, не слишком просто), ответ найдете под картинкой.

Оказывается, всё просто. Автор ребуса (или кто-то другой), скорее всего, просто перепутал некоторое картинки местами. Так, будильник должен быть не в конце, а после очков. Тогда получится ответ “бабочка”.

Ранее Telegraf.news публиковал увлекательную визуальную головоломку, где нужно найти все спрятанные числа менее чем за 6 секунд. Кажется, что эта задачка очень проста, но только люди с самым подвижным умом и орлиными глазами справляются за отведенное время. Получится ли у вас?

Сможете ли вы отыскать все цифры на картинке? Только гении находят их за 6 секунд