Эта числовая головоломка ставит в тупик интернет. Найдёте ли решение вы?

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Опубликовано: 09.06.2024 07:00 , Обновлено: 08.06.2024

В социальных сетях набирает популярность новая числовая загадка, которая заставляет пользователей ломать голову. На первый взгляд, всё просто: перед вами три круга с цифрами. Однако за кажущейся простотой скрывается хитрая закономерность. Удастся ли вам её раскрыть?

В каждом круге число в центре получено с помощью определённых математических действий с остальными цифрами. Проанализировав первые два круга, попробуйте вычислить, какое число должно стоять в центре третьего.

И не спешите прокручивать страницу вниз к ответу! Потратив немного времени на размышление, вы получите гораздо больше удовольствия от решения задачи и испытаете настоящий прилив гордости, когда найдете правильный ответ!

Признаемся честно, формула в этой головоломке не самая очевидная. Чтобы облегчить вам задачу и сэкономить немного времени, предлагаем сфокусироваться только на сложении и вычитании.

Правильный ответ

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Верный ответ - 9.

Чтобы получить число в центре, необходимо вычесть из суммы чисел по одной диагонали сумму чисел по другой диагонали.

Первый круг: (9+8)-(5+7) = 17-12 = 5

Второй круг: (15+11)-(2+6) = 26-8 = 18

Третий круг: (6+17)-(5+9) = 23-14 = 9

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Поздравляем, если вам удалось разгадать эту головоломку!

Ранее Telegaf.news предлагал бросить вызов своей логике и проверить свои математические способности? В круге на картинке скрывается закономерность, которую нужно разгадать! Найдёте недостающее число, или задача окажется слишком сложной для вас?

Проверьте, сможете ли вы разгадать эту числовую головоломку. Или слишком сложно?