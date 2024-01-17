Есть ли польза от купания в проруби на Крещение? Врачи назвали 4 категории людей, кому оно противопоказано

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Опубликовано: 17.01.2024 09:50 , Обновлено: 17.01.2024

19 января православные христиане празднуют одни из главных церковных праздников — Крещение и Богоявление. В этот день многие купаются в проруби в память о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Рассказываем, как безопасно окунаться в морозы в прорубь и кому запрещено это делать.

Что такое Крещение и как его отмечают

Крещение Господне входит в список двунадесятых церковных праздников — 12 важнейших событий из земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Перед праздником верующие соблюдают однодневный пост. Одно из важных составляющих празднования Крещения — освящение воды. Считается, что она не только остаётся свежей на протяжении долгого времени, но и обладает целебными свойствами.

Перед Крещением готовят специальные проруби в виде креста или круга. После освящения священником водоёма верующие могут набрать из проруби воду и искупаться. Купание в ледяной проруби — это народная, а не церковная традиция. Многие верующие считают, что погружением в воду на Крещение они очищаются от грехов.

Польза и вред купания в проруби на Крещение

Па традиции считается, что купание в ледяной воде способствует укреплению здоровья и духа. Однако следует помнить, что такой вид купания может быть опасен для здоровья, особенно если человек не привык к холоду.

По мнению врача Екатерины Волковой, погружение в ледяную воду является сильным стрессом для организма, включающим защитные функции. Происходит сильный выброс дофамина, серотонина и эндорфинов, что приводит к резкому приливу бодрости и повышению настроения. Считается, что купание на Крещение в проруби помогает снять напряжение и стресс.

Также купание в ледяной воде стимулирует кровообращение и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, так как организм, пытаясь согреться, начинает усиленно гнать кровь к холодным участкам тела. Человек в это время ощущает чувство жара.

В то же время резкий перепад температуры при погружении в ледяную воду может привести к спазму сосудов мозга и сердечных мышц, гипертоническому приступу (сильному повышению давления) и обострению хронических заболеваний.

Кому категорически запрещено купаться в проруби на Крещение

Даже для здорового человека купание в ледяной воде — экстремальное занятие, которое может привести к риску для здоровья или жизни. Можно получить сильную судорогу из-за резкого перепада температуры, потерять контроль над дыханием или быть внезапно затянутым под лёд.

Профессор, врач Ольга Шарапова назвала тех, кому категорически запрещено купаться в проруби на Крещение:

Людям с гипертонией — экстремально холодная температура воды может спровоцировать у них резкий спазм сосудов и повышение давления, что может привести к остановке сердца.

Беременным на любом сроке — организм во время беременности испытывает сильнейшую нагрузку и дополнительный стресс из-за погружения в ледяную воду может навредить и матери, и малышу.

Тем, кто имеет такие хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистая недостаточность, болезни дыхательных путей, неврит, отит, цистит, сахарный диабет, воспаление придатков, травмы черепа, эпилепсия, почечная недостаточность, аллергия на холод.

Маленьким детям — у них ещё не сформирован механизм регуляции сосудистых реакций на охлаждение и есть высокий риск заболеть.

Купание в проруби на Крещение может вызвать сильный стресс для организма, что может привести к серьёзным последствиям для здоровья. Поэтому перед принятием решения о купании необходимо проконсультироваться с врачом.

Правила купания в проруби на Крещение

Спасатель Сергей Щетинин предупредил, что окунаться в прорубь на Крещение опасно, и может привести к гибели. Верующим нужно соблюдать строгие правила купания:

Прорубь должна быть сделана в специально оборудованном месте — там, где небольшая глубина, слабое течение и есть безопасный спуск в воду. Она должна быть огорожена, чтобы исключить случайное падение в неё.

Перед тем как окунуться в ледяную воду, нужно проконсультироваться с врачом, особенно если есть какие-либо хронические заболевания.

Заранее приготовьте необходимую одежду. После купания желательно согреться небольшой пробежкой, надев тёплую мягкую одежду, например, махровый халат. После пробежки нужно переодеться в сухую одежду.

Перед купанием, за час-два до него нужно плотно поесть, так как организм в ледяной воде тратит много энергии.

Нельзя с разбегу нырять в прорубь — перед купанием стоит разогреться и заходить в воду без спешки.

Не обязательно окунаться в ледяную воду с головой, особенно если вы новичок в купании на Крещение. Троекратное окунание с головой — это не канон, а скорее, сложившаяся традиция, которой необязательно следовать.

Перед купанием запрещено употреблять алкоголь.

Как подготовится к купанию в проруби на Крещение

Даже если человек полностью здоров и прекрасно себя чувствует, к сильному стрессу, каким является погружение в ледяную воду, нужно готовиться заранее. Об этом напомнил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Он посоветовал минимум за неделею до купания в проруби выполнять ежедневные закаливающие процедуры. Это могут быть обливания холодной водой, приём контрастного душа или прогулки без верхней одежды на улице в течение нескольких минут.

Так что, если в этом году вы предварительно не готовились к купанию в проруби, то, возможно, стоит отложить это на следующий год и сделать всё без вреда для здоровья.

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