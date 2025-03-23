"Если только в тунеядцы запишут" - В Минске у здания Минтруда заметили милое дикое животное

🎥 Видео

Опубликовано: 23.03.2025 10:36 , Обновлено: 23.03.2025

В TikTok появилось видео, снятое в самом центре Минска. На нем виден заяц, который сидит под ёлкой у здания министерства труда Беларуси. Судя по всему, животное ничего не боится и чувствует себя вполне спокойно в городской среде.

Это позабавило зрителей. Кто-то даже написал, что заяц пришел оформлять пенсию. А другой пользователь соцсети рассказал, что животное давно там живёт и его собака уже несколько раз гонялась за ним, как видим безрезультатно.

“Хищников нет - спокойно , если только в тунеядцы запишут”, - поделился мыслями ещё один зритель.

А ещё один из пользователей TikTok рассказал, что Германии такое зрелище уже никого давно не удивляет: “Для нас удивительно, в Германии это норма… Не знаю почему даже,может климат мягче”.

Ранее Telegraf.news писал, что в городах Беларуси появились не только зайцы, но и лисы. Так, в Гродно все чаще встречают диких лис. Подтверждающие фото и видео то и дело появляются на просторах интернета, неизменно вызывая всеобщее удивление. Как лесной зверь сумел проникнуть на городские улицы и что ему здесь надо? Представляет ли рыжая плутовка опасность для человека? Принимая во внимание, что на днях она безжалостно растерзала местного кота, журналистка Telegraf.news задала эти вопросы Гродненскому лесхозу.

«Очень хитрые» — В Гродненском лесхозе объяснили, почему лисы стали чаще заходить в город. Как распознать бешеную?