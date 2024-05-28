"Если бы не съёмка - не доказали бы" - Рыбаки поделились в TikTok видео с "легендарным случаем" поимки щуки

🎥 Видео

Опубликовано: 28.05.2024 12:30 , Обновлено: 28.05.2024

Известные украинские рыбаки поделились видеосюжетом с рыбалки, где смогли за раз поймать окуня и щуку. Последняя буквально сама запрыгнула в сачок. Видеоролик этого "легендарного случая" собрал в TikTok более 3 с половиной миллионов просмотров и свыше 3 тысяч комментариев.

Украинские рыбаки братья Артур и Тимур Билан - известные рыболовные эксперты, ведущие блог о рыбалке Bilanbrothers на YouTube. В Tiktok они поделились съёмкой с рыбалки, где во время ловли на спиннинг на клюнувшего на наживку окуня начала охотиться огромная щука. В результате эффектной и охоты щуки рыбакам удалось выловить сразу две рыбы.

С подобным случаем на своей практике опытные рыбаки сталкивались нечасто, сказав, что это 1 случай на миллион. С этим наблюдением согласились и комментаторы. Некоторые вспомнили подобное из своей рыболовной практики.

“Я на Припяти щуку тянул на кило перед лодкой сом взял ее на 16 кг. Бывает такое раз в жизни”, - согласился один рыбак под видео.

“В моём детстве в речке-переплюевке Чечёре вытаскивал верховодку и в см 20 над водой выпрыгнула и заглотила эту верховодку на крючке щука грамм на 400. Радости и впечатлениям не было предела”, - поделился своей историей ещё один комментатор.

“Это не на миллион, это на миллиард. Запечатлеть такое это очень круто”, - восхитился ещё один подписчик.

Особой удачей стало запечатление этого момента на видео. Некоторые пользователи заметили, что этой истории без видеозаписи едва ли кто поверил.

“Если бы не съёмка - в жизни не доказали бы”, - написал один из комментаторов.

“В этот день нужно было идти покупать лотерейный билет. Точно бы фартануло”, - удивился удаче рыбаков кто-то.

Многие пользователи пожалели “трофеи” рыбаков и заявили, что после такого действа как минимум окунь “заработал себе жизнь”. Рыбаки не спорили и заверили, что и окунь и щука позже были отпущены обратно.

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